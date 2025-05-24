Своих пленников россияне стараются держать в информационной изоляции и только иногда показывают им свою телевизионную пропаганду.

После длительного плена украинские защитники интересуются ситуацией на фронте, а также актуальными ценами на еду. Как сообщает "Суспільне", об этом рассказал журналистам представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Петр Яценко.

По словам освобожденных пленников, в плену они находились в информационной изоляции, или даже хуже - россияне пытались зомбировать их своей телевизионной пропагандой. Именно поэтому после освобождения бойцы спрашивают, "борется ли Украина" - в каком состоянии сейчас государство и есть ли еще у народа силы продолжать сопротивление агрессору.

Однако многих пленников интересуют и более повседневные вещи, говорит Яценко.

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"Прежде всего, всех интересует, какой курс доллара, сколько стоит батон, сколько стоят яйца, сколько стоит бензин. Наши ребята изолированы, к сожалению, от информации", - сказал он.

Обмен пленными

Как писал УНИАН, во время встречи украинской и российской делегаций в Стамбуле 16 мая стороны договорились провести большой обмен пленными в формате "тысяча на тысячу".

Первый этап этого обмена состоялся в пятницу: домой вернулись почти четыре сотни украинцев - 270 военнослужащих и 120 гражданских.

В субботу состоялся второй этап этого большого обмена, в рамках которого из неволи удалось освободить еще 307 бойцов. Среди них в частности были три десятка защитников Мариуполя.

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