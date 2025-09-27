Это должно усилить миссию НАТО "Балтийский дозор".

НАТО сообщило о расширении своей миссии в Балтийском море в ответ на вторжения беспилотников в Дании, которые ночью были зафиксированы над военными объектами страны.

Североатлантический альянс намерен "усилить внимание и контроль" с использованием новых многофункциональных средств в регионе Балтийского моря, включая платформы для разведки, наблюдения и рекогносцировки, а также как минимум один зенитный фрегат, пишет Reuters.

Представитель НАТО отказался уточнять, какие страны направляют дополнительное оборудование. Однако СМИ пишет, что новые средства усилят миссию НАТО "Балтийский дозор", начатую в январе после серии инцидентов с повреждениями подводных кабелей, телекоммуникационных линий и газопроводов на дне Балтийского моря.

Для защиты критической инфраструктуры страны альянса направили фрегаты, патрульные самолёты и морские дроны.

Миссия "Восточный дозор" - что известно

НАТО запустило миссию "Восточный дозор" для усиления обороны восточного фланга Европы после вторжений российских дронов в польское воздушное пространство. Альянс предупредил Россию, что применит "все необходимые военные и невоенные средства" для защиты после того, как Эстония заявила о нарушении её воздушного пространства тремя российскими истребителями МиГ-31, которых впоследствии вывели итальянские самолёты НАТО.

Россия отрицает нарушение эстонского воздушного пространства и заявляет, что её дроны не планировали атаковать цели в Польше.

Ранее УНИАН сообщал, что вторжение российских дронов в страны Европы разоблачают пробелы в обороне НАТО. Сейчас Альянс спешит внедрить новые технологии для обнаружения БпЛА на большом расстоянии, а также пытаясь обеспечить армию недорогими средствами защиты.

Кроме того, мы также рассказывали, что гибридная война против Европы выйдет Путину боком. Нанятые на аутсорс диверсанты в любой момент могут пересечь границы приемлемого и, например, убить мирных жителей в стране НАТО.

