Четыре знака Зодиака настигнет карма в любви в День святого Валентина

В их жизни начинается важный этап.

Четыре знака Зодиака переживут судьбоносные перемены в любви в День святого Валентина 2026 года, пишет журнал Parade.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Это 14-е февраля способно перевернуть привычный ход событий для них. Пока вокруг витает праздничное настроение, а символы чувств мелькают повсюду, космическая картина намекает: для кого-то День влюбленных в этом году станет не просто красивой датой, а точкой невозврата.

Овен

Гороскоп на 14 февраля сулит, что Овнам придётся снять маску безразличия. Сатурн входит в ваш знак и словно ставит перед зеркалом: вы больше не сможете прятаться за показной независимостью. День святого Валентина обнажит истинные желания – потребность в поддержке, тепле и признании.

Если вы в паре, станет ясно, где вы играете роль сильного, а где избегаете откровенности. Если свободны – придётся честно признать, что равнодушие было лишь защитой. Этот день не терпит самообмана. Решения, принятые сейчас, зададут тон всему году. Либо вы повзрослеете эмоционально, либо столкнётесь с холодной дистанцией.

Весы

Для Весов наступает момент пересмотра стандартов. Сатурн активирует сферу партнёрства и задаёт прямой вопрос: соответствуют ли ваши отношения вашим ожиданиям? День может оказаться не самым лёгким – он вскроет разочарования, которые вы долго сглаживали.

Если рядом с вами человек, который не готов к серьёзности, иллюзии разрушатся. Если же союз прочен, вы почувствуете необходимость вывести его на новый уровень. Это время не для компромиссов любой ценой, а для ясных границ. Чем честнее вы будете с собой, тем быстрее получите результат.

Скорпион

Скорпион может ощутить усталость от необходимости всё контролировать. День святого Валентина покажет, что постоянное напряжение разрушает живое чувство. Рабочие задачи, обязательства и повседневные дела стали заслоном между вами и тем, кто рядом.

Сатурн требует порядка, но не холодности. Если вы позволите обязанностям полностью поглотить себя, дистанция станет заметной. Этот день – проверка: готовы ли вы вкладываться эмоционально так же серьёзно, как в карьеру или бытовые вопросы? Осознанный выбор в пользу душевного участия способен многое изменить.

Стрелец

Стрельцу придётся серьёзно отнестись к своим желаниям. День святого Валентина выведет на поверхность то, о чём вы давно думали, но не решались озвучить. Сатурн в Овне заставит действовать не импульсивно, а ответственно.

Если вы ищете ярких ощущений, придётся понять, готовы ли вы строить что-то стабильное. Если находитесь в паре, разговор о будущем может стать неизбежным. Возможны отказы или паузы, но именно они помогут отделить мимолётное увлечение от настоящего чувства. Этот день станет шагом к более зрелому и осмысленному этапу вашей личной истории.

