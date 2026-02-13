Макрон призвал Европу сильнее давить на Россию

Он считает, что в случае достижения мира в Украине Европе придется "определить правила сосуществования" с Россией.

Стратегической ошибкой стало бы принуждение Украины к подписанию мирного соглашения на условиях страны-агрессора. Об этом президент Франции Эммануэль Макрон сказал во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

Он напомнил, что на фоне мирных переговоров Россия продолжает убивать мирных жителей и атаковать стратегическую и критически важную инфраструктуру Украины.

"Для гражданского населения ответом не может быть уступка требованиям России, а наоборот, усиление давления, которое мы оказываем на нее", – процитировала Эммануэля Макрона газета Le Monde.

Он отметил, что некоторые главы государств и правительств призывают Украину "принять условия России". По словам Макрона, это стратегическая ошибка. "Мы должны продолжать оказывать это давление на Россию", – настаивал он.

Также он предупредил, что в случае подписания мирного соглашения Европе придется "определить свои правила сосуществования" с Россией, чтобы "ограничить риск эскалации".

"Европейцы должны начать эту работу, учитывая собственные размышления и интересы", – заявил Макрон. Он предложил европейцам "начать серию консультаций по этому важному вопросу". При этом, по его мнению, если Европа хочет говорить с Россией с "позиции силы", то должна "активно развивать инструментарий" в оборонных вопросах. В частности, системы высокоточных ударов.

Давление на Украину - последние новости

Напомним, что по данным издания The New York Times, администрация президента США Дональда Трампа, в попытке добиться окончания войны до начала лета, наращивает давление на Украину. Ключевым элементом давления становятся вопросы Донбасса и проведения выборов.

Сегодня, 13 февраля, Трамп призвал президента Украины Владимира Зеленского к скорейшему подписанию мирного соглашения. По словам Трампа, Россия хочет заключить мирное соглашение.

