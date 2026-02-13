Украина не проигрывает в войне: в интервью The Atlantic Зеленский объяснил, почему

Президент привел три важных аргумента, которые это доказывают.

Большие потери и медленное продвижение оккупационных российских войск, а также отсутствие знаковых побед России за последние полгода означают, что Украина не проигрывает. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью The Atlantic.

"Украина не проигрывает. И я думаю, что администрация президента Трампа это поняла. В некотором смысле это, возможно, их удивило, потому что российская пропаганда также работает непосредственно на них. Недавно мы подсчитали, что каждый километр оккупированной украинской земли стоит им 170 жертв. Это люди, которые погибли или получили настолько тяжелые ранения, что не вернутся. У нас есть все доказательства этого. Сказать, что за последние шесть месяцев они где-то побеждают? Нет", - сказал он.

Зеленский также прокомментировал переговорный процесс. Он отметил, что украинская сторона выбрала такую тактику, чтобы "американцы не думали, что мы хотим продолжать войну".

"Недостаточно просто сказать, что мы не хотим продолжать воевать. Поэтому мы начали поддерживать их предложения в любом формате. Когда они говорят: "Давайте поспешим и встретимся!", мы отвечаем: "Конечно! Вы готовы заморозить линию, на которой вы сейчас стоите? Мы готовы. Вы готовы к некоторым компромиссам? Только если другая сторона хочет компромисса. Вы готовы встретиться с россиянами в Америке? Для нас не имеет значения, где, кроме Москвы", - пояснил Зеленский.

У него спросили, действительно ли после последнего раунда переговоров в Абу-Даби Россия смягчила позицию. В частности, началось обсуждение трехсторонней встречи с участием президентов Украины, США и РФ. В ответ Зеленский отметил, что в конце концов, кто-то должен отступить, и, по его мнению, это должна быть Россия:

"На мой взгляд, они должны покинуть всю нашу территорию. На сегодняшний день это невозможно. Но если мы хотим иметь линию соприкосновения, которая не проходит через центры городов, то кто-то должен отступить. Если они скажут, что отступят, и мы отступим, то это может сработать в районах, где, например, есть степь. А в городах, по моему мнению, это не имеет смысла. Если мы уйдем, это будет мертвая зона. Поэтому я считаю это нелогичным".

Также он назвал предложения о создании "свободной экономической зоны" несправедливыми и такими, которые заставляют Украину покинуть свою территорию.

Гарантии безопасности

Как писал УНИАН, Украина получила информацию от США о готовности ратифицировать гарантии безопасности в Конгрессе. По словам главы МИД Андрея Сибиги, проект двусторонних гарантий почти готов. В нем речь идет о юридически обязывающих гарантиях.

