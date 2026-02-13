РФ не способна создавать новую военную технику 'с нуля': эксперт объяснил, в чем причина

По словам Сергея Грабского, в настоящее время Россия располагает техникой, которая является наследием советских времен.

Россия не способна создавать новую военную технику "с нуля" в необходимых темпах и количествах. Об этом заявил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский в эфире "Киев24".

"И это уже сегодня приводит к тому, что Россия вынуждена экономить технику на поле боя, понимая, что она теряет ее колоссальными темпами", - отметил он.

Грабский подчеркнул, что россияне также полагаются на запасы советского вооружения.

"Российская Федерация за все годы своего гнусного существования не произвела ни одного образца вооружения, которое можно назвать 100% российским. Это все наследие советских времен. И даже, если мы говорим о танках, то нам есть куда развиваться, а также в артиллерии и системах залпового огня в отличие от РФ, которая просто дублирует в неудовлетворительном количестве те же старые варианты вооружения, которые были созданы в 60-70-х или 80-х годах", - добавил эксперт.

Кроме того, полковник запаса ВСУ отметил, что в России существует коррупция в сфере производства оружия.

Вооружение РФ - последние новости

Как писал УНИАН, ранее РФ "засветила" на фронте новую версию "Солнцепека". По словам аналитиков, главным изменением по сравнению с ТОС-1А "Солнцепек" является установка новой пусковой установки с уменьшенным до 15 количеством направляющих.

Также эксперт по вооружениям Иван Киричевский сообщил, что Украина уничтожила снаряды, которые РФ накапливала для войны с НАТО. Речь идет об ударе по арсеналу в Волгоградской области, который уничтожил значительную часть того, что успели накопить.

