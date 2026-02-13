Рубио в последнюю минуту отменил важную встречу по Украине, это плохой знак, - FT

В Европе опасаются, что Белый дом хочет устранить Европу из переговорного процесса и усилить давление на Украину.

Государственный секретарь США Марко Рубио "в последнюю минуту" отменил встречу с европейскими лидерами по поводу войны в Украине, которая была запланирована в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. В Европе опасаются, что это сигнализирует об изменении настроений в Вашингтоне, пишет Financial Times.

По данным журналистов, главный дипломат США должен был принять участие во встрече с лидерами Германии, Польши, Финляндии и Европейской комиссии в пятницу днем, но отменил ее в последний момент, сославшись на конфликт в своем графике.

Европейский чиновник, имя которого не раскрывается, назвал это "безумием". Как отмечает Financial Times, это произошло на фоне все большего дистанцирования администрации Трампа от европейских союзников и попыток подтолкнуть Украину к соглашению с Россией.

И это при том, что после Мюнхена, как уже известно, Рубио отправится в Будапешт, чтобы встретиться с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном – самым пророссийским лидером ЕС, который блокирует любые совместные усилия ЕС по поддержке Украины.

Старший чиновник Госдепартамента США, чье имя также не раскрывается, сказал изданию, что Вашингтон стремится к дальнейшему "укреплению" связей с европейской страной, которая, в отличие от остального ЕС, разделяет видение администрации Трампа относительно мира в Украине.

Известно, что в субботу Рубио выступит с речью на Мюнхенской конференции. И, как отмечает Financial Times, европейские чиновники с тревогой ждут этого выступления, надеясь услышать, что США смягчили свою позицию после эскалации вокруг Гренландии месяц назад.

"Людям здесь так трудно поверить, что страна, которая сыграла эту роль в освобождении Европы, создала план Маршалла и альянсы, теперь отворачивается. И делает это, идя на уступки России", – сказал FT американский сенатор-демократ Питер Велч.

Безопасностный форум в Мюнхене: последние новости

Как писал УНИАН, на нынешней Мюнхенской конференции по безопасности, которая проходит 13–15 февраля в Германии, судьба Украины остается неопределенной и висит "на волоске", поскольку дипломатический процесс по прекращению войны фактически зашел в тупик и участники не ожидают прорывов. Основные разногласия касаются территориальных требований России и гарантий безопасности для Киева. Несмотря на участие десятков мировых лидеров, этот форум может завершиться заявлениями о солидарности без конкретных решений.

По данным Politico, США не готовы заключать отдельные соглашения о безопасности с Украиной до прекращения войны с Россией, что добавляет неопределенности, а украинский президент Владимир Зеленский намерен призвать партнеров к усилению давления на Москву и усилению помощи, в то время как Киев и Москва продолжают договариваться об условиях мира в рамках других площадок.

