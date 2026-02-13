США готовы ратифицировать в Конгрессе гарантии безопасности для Украины, - Сибига

По словам главы отечественного Министерства иностранных дел Андрея Сибиги, Украина получила информацию от США о готовности ратифицировать гарантии безопасности в Конгрессе.
Как отметили в МИД, речь идет именно о юридически обязывающих гарантиях, а не заверениях - впервые в истории Украины. Проект двусторонних гарантий почти готов.
"Второй ключевой элемент архитектуры безопасности - военное присутствие с американским бэкстопом. Без роли США эффективная система безопасности в Европе невозможна", - отметил Сибига.
По его мнению, нужно истощить российскую экономику и истощить военные возможности России:
"Или, что лучше всего, - одновременно и экономику, и военные возможности".
Министр отметил, что президент РФ Владимир Путин не достиг ни одной стратегической цели в Украине.
"Он должен признать, что никогда не достигнет никаких военных целей в Украине", - добавил глава МИД.
Сибига убежден, что настало время запретить выдачу виз участникам российской агрессии.
"Имею в виду российских военных и членов их семей - и лишить их возможности посещать Европу, Канаду и Соединенные Штаты. Это было бы для них действительно болезненно", - пояснил он.
Гарантии безопасности для Украины
Ранее президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 30 января 2026 года "О гарантиях безопасности для Украины". Контроль за выполнением решения возложен на секретаря СНБО.
"Министерству иностранных дел Украины совместно с Министерством обороны Украины в установленном порядке безотлагательно подготовить и представить президенту Украины проекты международных договоров о гарантиях безопасности для Украины", - говорится в решении СНБО.