Прощай, Рейнисфьяра: фотограф показал, как стихия изменила легендарный черный пляж в Исландии (видео)

Известный фотограф показал, как стихия изменила легендарный черный пляж в Исландии, который называется Рейнисфьяра.

"Прощай, черный пляж Исландии. Reynisfjara - самый известный пляж страны. Место, которое видели миллионы и которое еще больше людей мечтали увидеть. В этом году океан изменил его навсегда. Эрозия смыла черный песок, и знакомый ландшафт исчез", - написал Александр Ладановский в Facebook, выложив соответствующие видео за 2025 и 2026 годы для сравнения.

Он отметил, что базальтовые колонны, которые раньше возвышались над широким берегом, теперь стоят прямо в океане и доступа к ним больше нет.

"За 17 поездок в Исландию я ни разу не фотографировался здесь, как будто всегда было "еще успею". И только в последнюю поездку вдруг почувствовал, что нужно. Сделал свои первые фото и видео именно тогда. Именно поэтому я всегда говорю, путешествовать нужно спешить. Потому что можно не успеть", - добавил фотограф.

Природные достопримечательности, уничтоженные стихией

Масштабный оползень разрушил часть так называемого Юрского побережья в Великобритании - 150-километрового участка прибрежных скал, где на поверхность выступают геологические породы, образованные в эпоху динозавров.

В результате продолжительных дождей от 120-метровой скалы отделился кусок шириной 9 метров и сполз вниз на пляж Чармут в графстве Дорсет (юго-западная часть Англии). В результате была уничтожена часть популярной у туристов Юго-Западной прибрежной тропы, которая считается самой посещаемой туристической тропой в стране.

