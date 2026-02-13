В Польше не верят, что РФ победит НАТО, несмотря на 'разгром' на учениях

Пока военные учения НАТО показывают катастрофическую неготовность армий к войне, политики уверяют, что это Россия слабая.

За четыре года войны в Украине Россия так и не смогла захватить даже Донбасс, поэтому завоевать Европу она не способна. Такое мнение высказал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

Он отметил, что известный американский политолог и советник президента США Збигнев Бжезинский много лет назад сказал, что у России есть выбор: либо быть союзником Запада, либо стать вассалом Китая. Однако в первом случае ей придется соблюдать определенные правила, а именно – не нападать на соседей.

"Думаю, Китай должен быть очень доволен собой, потому что, почти ничего не делая, [Китай добился ситуации, когда] россияне тратят свое национальное богатство на китайские товары и становятся все слабее с каждым годом", – сказал Сикорский.

При этом польский министр скептически высказался о российской военной угрозе для Европы.

"Россия, которая не может покорить Донбасс в течение четырех лет, не способна покорить Европу", – сказал он.

НАТО не готово к войне

Несмотря на уверенность Сикорского в слабости России, военный потенциал армий НАТО вызывает еще больше сомнений. Как писал УНИАН, проведенные в 2025 году военные учения стран НАТО с привлечением украинцев показали катастрофическую неготовность европейских армий к современной войне.

Во время полевых маневров группа из 10 украинцев, которые по сценарию учений играли роль условного противника, за один день разгромила два батальона НАТО.

