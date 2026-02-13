Как кошки 'разговаривают' со своими хозяевами: ветеринары рассказали о 7 забавных способах

Кошки своим поведением и языком тела пытаются сообщить хозяину о своем настроении и потребностях.

Нельзя отрицать, что кошки – это интересные существа со своими мыслями. Однако, поскольку кошки не разговаривают на том же языке, что и люди, может быть сложно понять, что они пытаются сообщить в тот или иной момент, сообщает Parade Pets.

Некоторые владельцы домашних животных считают, что кошки отстранены или не дружелюбны, но это не всегда так. Понимание поведения кошек, языка их тела и тонких способов общения может помочь вам укрепить связь с домашним любимцем.

Чтобы помочь расшифровать своего пушистого друга, ветеринары собрали 7 забавных способов, которыми кошки "разговаривают" со своими хозяевами:

1. Они гладят своих владельцев

Когда ваша кошка мягко касается лапой ваших закрытых век, она посылает вам очень четкий сигнал и дает понять, что пора просыпаться. Она не просто касается вас лапой, потому что ей скучно.

Поглаживание глаз – это гораздо больше, чем просто будильник, это игривый, ласковый сигнал, что ваша кошка доверяет вам и хочет взаимодействовать на своих условиях.

2. Они машут хвостом

Хвост кота может рассказать о том, как он себя чувствует. По сути, каждое махание, обматывание или шлепание – это небольшой, но значимый способ, которым ваш кот "разговаривает" с вами, показывая, что он доволен.

"Когда кошка делает это, она выражает свою привязанность. Кошки имеют запаховые железы на основании хвоста, которые выделяют феромоны. Кошка, которая бьет вас хвостом, распространяет на вас феромоны счастья, которые помечают вас как знакомого и безопасного", – рассказала ветеринар Джули Хант.

3. Они дарят любовные поцелуи

Нежный лизок от вашего кошачьего друга – один из самых ярких способов, которыми кошки выражают любовь к своим хозяевам. С помощью этого поведения ваша кошка "говорит" на своем языке, передавая сообщение о доверии, близости и привязанности.

"Если ваша кошка лижет вашу кожу или волосы, это признак тесных отношений и, возможно, любви. Кошки взаимно ухаживают только за своими очень близкими, дружными кошками, поэтому если ваша кошка ухаживает за вами, это большая похвала", - отметила Хант.

Она добавила, что это способ вашей кошки сказать: "Я забочусь о тебе" на языке, которым действительно разговаривают только кошки.

4. Они приносят подарки

"Когда ваша кошка приносит вам мертвую или раненую добычу в качестве подарка, она тем самым сообщает, что заботится о вас настолько, что приносит вам еду, чтобы научить вас охотиться самостоятельно. В любом случае, предоставление таких подарков свидетельствует о том, что ваша кошка заботится о вас", - поделилась ветеринар.

5. Они издают высокие звуки

Мяуканье кота может означать много разных вещей, в зависимости от типа звука, который он издает. Если ваш кот часто издает короткие, высокие звуки, вы наблюдаете один из многих способов, которыми кошки общаются со своими хозяевами.

Указывается, что, например, щебетание – это распространенный звук, который издают кошки, чтобы показать свое возбуждение, любопытство или желание привлечь внимание.

6. Они стучат головой

Если вам интересно, каким образом кошки проявляют свою привязанность, что одновременно является формой общения, то это именно стук головой.

В статье говорится, что это забавное поведение является милым способом проявить свою любовь. На самом деле, стук головой, когда кот прижимает свою голову к вам, является одним из самых ярких проявлений привязанности.

Многие кошки делают это, чтобы оставить свой запах, что является тонким способом обозначить вас как часть своей семьи.

"Это поведение кошек является способом сказать "ты мой человек"", - отметила ветеринар Виктория Кармелла.

7. Они глубоко рычат

Если вы слышите глубокое рычание от своей милой кошки, лучше не смеяться над этим. Рычание является одним из способов общения кошек, которое часто сигнализирует о дискомфорте, страхе или раздражении.

"Низкое рычание часто является предупреждением и их способом сказать: "Пожалуйста, отойдите"", – пояснила Кармелла.

