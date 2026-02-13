Ежедневно 1,5 млн литров: как USS Abraham Lincoln производит пресную воду прямо в океане

Ядерные реакторы, испарители и замкнутый цикл обеспечивают автономность корабля и ежедневные потребности 5 тысяч моряков.

Американский авианосец USS Abraham Lincoln ежедневно производит около 1,5 миллиона литров пресной воды из морской. Такой объем – примерно 400 тысяч галлонов – позволяет полностью обеспечить потребности корабля, на борту которого находятся до 5–6 тысяч моряков и членов авиакрыла, пишет Wionews.

Ядерная энергия вместо топлива

Система опреснения работает благодаря двум ядерным реакторам типа A4W reactor. Они производят тепло, которое используется для кипячения морской воды. Это позволяет авианосцу оставаться автономным в открытом море без необходимости регулярного пополнения запасов топлива для производства воды.

На корабле применяются испарители вспышечного типа. Морская вода попадает в камеру с пониженным давлением, где мгновенно закипает при более низкой температуре. Пар конденсируется в пресную воду, тогда как соль и примеси остаются.

Вода для экипажа и боевых систем

Пресная вода необходима не только для питья, душевых и кухонь – ежедневно на борту готовят до 18 тысяч порций еды. Она также используется для мытья самолетов, ведь соленая вода вызывает коррозию истребителей и вертолетов.

Кроме того, паровые катапульты, которые запускают самолеты с палубы, работают на паре, созданной из пресной воды. Каждый запуск требует значительного объема ресурса, поэтому стабильная работа опреснительной системы напрямую влияет на боеготовность.

Закрытый цикл и резервы

Часть дистиллированной воды используется в замкнутой системе самих реакторов – для создания пара, который вращает турбины и обеспечивает движение корабля. На борту также есть большие резервуары для хранения запасов на случай технического обслуживания систем.

Благодаря собственному производству воды авианосец уменьшает потребность в бутилированной воде, что сокращает пластиковые отходы и облегчает логистику во время длительных миссий.

