Публичные заявления Гетманцева являются следствием профессиональной некомпетентности, - экономист

Публичные высказывания главы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева часто являются следствием профессиональной некомпетентности и вызывают значительное возмущение и беспокойство в обществе, считает экономист Борис Кушнирук.

"Когда Гетманцев еще не был народным депутатом или председателем комитета, его взгляды оставались почти неизвестными. Однако нынешний высокий статус приводит к тому, что его публичные высказывания регулярно генерируют лишние негативные эмоции, нанося вред не только бизнесу и гражданам, но и репутации главы государства, правительства и страны в целом", - написал Кушнирук в своей колонке для издания "Цензор.нет".

Экономист прокомментировал последние заявления Даниила Гетманцева о создании реестра так называемых "дроперов" - лиц, которые передают свои платежные карты другим в пользование. По словам главы комитета, таких лиц планируют ограничивать в финансовых операциях и даже в возможности получать пенсии.

Кушнирук назвал подобные предложения непрофессиональными и свидетельствующими о непонимании экономических процессов.

"Проблема "дроперства" является следствием недостатков отечественной налоговой политики. Высокие ставки прямых налогов, особенно НДФЛ, толкают экономику в тень и побуждают людей искать обходные схемы. Никакие ограничения или наказания не дадут эффекта, если не устранить первопричину", - отметил он.

Экономист подчеркнул, что контроль за подозрительными финансовыми операциями является обязанностью банков, которые уже имеют все необходимые механизмы для отслеживания нетипичных транзакций клиентов. По его мнению, введение дополнительных реестров или ограничений только усложнит работу финансовой системы без реального результата.

Кушнирук также подчеркнул, что передача карты другому лицу не является автоматически преступлением, особенно если речь идет о пожилых людях или лицах с инвалидностью, которые поручают своим близким осуществлять необходимые покупки или платежи.

"Публичные комментарии должностных лиц такого уровня, сделанные без надлежащего анализа, создают ложные представления в обществе, провоцируют панику и подрывают доверие к государственным институтам", - резюмировал Кушнирук.