Ранее парламентарии поддержали этот законопроект.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №12414 о предоставлении отдельных полномочий Офису генпрокурора относительно работы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Об этом сообщает официальный сайт Верховной Рады Украины.

Отмечается, что принятый парламентом Украины 22 июля 2025 года закон "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно особенностей досудебного расследования уголовных правонарушений, связанных с исчезновением лиц без вести при особых обстоятельствах в условиях военного положения", подписан президентом Украины сегодня, 22 июля.

Ситуация вокруг НАБУ и САП

22 июля Верховная Рада проголосовала в целом за законопроект №12414, который ограничивает полномочия Национального антикоррупционного бюро и Специальной антикоррупционной прокуратуры. Соответствующее решение поддержали 263 депутата.

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В Transparency International Ukraine отмечали, что этими поправками к законопроекту Генеральный прокурор наделяется полномочиями забирать дела у НАБУ и поручать расследование другим органам. Быть фактическим руководителем САП и перепоручать полномочия прокурора САП другим прокурорам. Предоставлять детективам НАБУ обязательные письменные указания и самостоятельно закрывать дела по подозрению топ-чиновников.

Позже Европейский Союз выразил обеспокоенность недавними действиями Украины относительно ее антикоррупционных институтов, намекая на рассмотрение и принятие закона, касающегося полномочий НАБУ и САП.

По словам представителя Еврокомиссии, эти институты имеют решающее значение для повестки дня реформ в Украине и должны действовать независимо для борьбы с коррупцией.

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