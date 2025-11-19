По его словам, Эрдоган предложил форматы разговора, которые он поддержал.

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что только президент Дональд Трамп и США имеют достаточную силу, чтобы война в Украине закончилась.

"Благодарен Президенту Эрдогану за визит сегодня, за наш разговор. Мы очень ценим включенность Турции в дипломатическую работу и всю активность. Подробно обсудили реальные пути к надежному и достойному окончанию войны. Мы в Украине с начала этого года поддерживаем все решительные шаги и лидерство Президента Трампа, каждое сильное и справедливое предложение, чтобы закончить эту войну. И только Президент Трамп и Соединенные Штаты Америки имеют достаточную силу, чтобы война наконец закончилась", - написал он.

Видео дня

"Для нас важно, что Турция готова предоставить необходимую площадку. Мы готовы работать и в любых других содержательных форматах, которые могут дать результат. Но главное для остановки кровопролития и длительного мира - чтобы мы работали в координации вместе со всеми партнерами и чтобы американское лидерство оставалось действенным, сильным и приближало мир, который продержится долго и даст безопасность людям, - добавил президент.

Война в Украине - прогноз Буданова

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что зимой может произойти приближение к моменту, когда гипотетически мирное соглашение между Украиной и Россией станет возможным. Это может произойти в начале или в середине февраля.

При этом, он не думает, что без вмешательства президента США Дональда Трампа есть шанс на остановку боевых действий по состоянию на сейчас.

