В то же время, по его убеждению, без вмешательства президента США, остановка боевых действий со стороны России не произойдет.

Зимой может произойти приближение к моменту, когда гипотетически мирное соглашение между Украиной и Россией станет возможным. Это может произойти в начале или в середине февраля. Об этом начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов сказал в интервью 24 Каналу.

У главы ГУР спросили, есть ли приближение к моменту, чтобы была совокупность различных факторов, при которых мирное соглашение между Украиной и Россией станет возможным.

"Мы будем приближаться к этому зимой, давайте так скажу. Наше окно снова откроется в середине февраля. Все события будут - начало февраля, середина февраля", - считает Буданов.

При этом, он не думает, что без вмешательства президента США Дональда Трампа есть шанс на остановку боевых действий по состоянию на сейчас.

Война в Украине - заявления Буданова

Как сообщал УНИАН, ранее Буданов заявлял, что Россия давно бы проиграла войну, а Украина с помощью партнеров отвоевала бы все территории, если бы Россию не поддерживали другие страны, и в частности, Северная Корея.

Также, по его словам, некоторые страны имеют "не совсем честное поведение". Эти страны, вопреки международным санкциям, позволяют России получать оружие, боеприпасы и критически важную элементную базу.

