Чтобы скрыть незаконное происхождение денег, нардеп разработал целую схему их легализации.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили о подозрении действующему народному депутату в легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ. По данным следствия, народный избранник завладел средствами частного общества, пообещав его представителям содействовать в получении разрешения на трансграничную перевозку минеральных удобрений.

"Получив деньги на счет близкого лица, подозреваемый никаких действий в интересах компании не совершил. Чтобы скрыть незаконное происхождение средств, нардеп разработал схему их легализации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сначала сумму в более 9 млн грн перечислили на счета юридической компании, принадлежащей близкому родственнику депутата, под видом оплаты за предоставление правовых услуг. Затем часть этих средств перевели на другой счет и потратили на приобретение двух автомобилей премиум-класса - BMW X5 M (F95) и Mercedes-Benz G 63 AMG.

"Впоследствии подозреваемый начал открыто пользоваться этими автомобилями, создавая видимость будто они были приобретены за законные доходы от предпринимательской деятельности. Действия лица квалифицированы по ч. 2 ст. 209 Уголовного кодекса", - проинформировали в НАБУ.

В то же время, народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк в Telegram отметил, что речь идет о Евгении Шевченко.

Дело Шевченко

Как сообщал УНИАН, в ноябре прошлого года Служба безопасности Украины, Государственное бюро расследований и Офис генерального прокурорасобрали доказательства государственной измены со стороны Шевченко.

Нардеп массово распространял фейки российской пропаганды относительно событий в Украине и ее внешнеполитического курса, а в октябре-ноябре 2024 года распространял искаженную информацию о командовании Сил обороны Украины и общественных настроениях внутри государства.

Для "разгона" кремлевских нарративов он активно использовал свои каналы в видеохостинге YouTube и Telegram, а также эфиры в украинских и вражеских СМИ.

Печерский районный суд Киева отправил его под стражу.

