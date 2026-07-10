Китай впервые в своей истории успешно вернул на Землю многоразовую ракету, как у Маска (видео)

Китайцы долгое время пытались "скопировать" ракету Falcon 9 от SpaceX.

В пятницу КНР успешно запустила новую ракету-носитель "Чанчжэн-10B" с космодрома Вэньчан в южной провинции Хайнань. Об этом сообщает "Синьхуа".

Во время запуска китайцы осуществили контролируемое возвращение первой ступени ракеты-носителя, что стало большим достижением для Пекина. Ранее освоить эту технологию смогли лишь американские компании SpaceX Илона Маска и Blue Origin Джеффа Безоса.

Сообщается, что ракета-носитель "Чанчжэнь-10B" вывела полезную нагрузку на заданную орбиту. После отделения от второй ступени первую ступень "поймали" на морской платформе с помощью системы сетевого захвата.

"Чанчжэн-10B" – справка

"Чанчжэн-10B" – многоразовая коммерческая ракета-носитель на жидком топливе, разработанная Китайской корпорацией аэрокосмической науки и технологий (China Aerospace Science and Technology Corporation, CASC).

Длина ракеты составляет около 63 м, а диаметр – 5 м. Стартовая тяга "Чанчжэнь-10B" достигает примерно 890 тонн, а стартовая масса – около 760 тонн. В многоразовой конфигурации ракета может выводить на низкую околоземную орбиту до 16 тонн полезной нагрузки.

Этот показатель можно сравнить с показателем Falcon 9, хотя последняя может выводить и несколько более тяжёлые грузы.

Многоразовые ракеты – другие новости

В то время как Китай делает свой первый шаг, SpaceX готовится к новой революции.

Она связана с полностью многоразовой системой Starship, которая является самой большой по размерам, массе, мощности и грузоподъемности ракетой в мире. Ни Пекин, ни американские конкуренты Маска сегодня не имеют ничего подобного.

Ближе всего к SpaceX по уровню технологий многоразового использования находится компания Blue Origin, создавшая новую ракету New Glenn. Она уже летает, но не может похвастаться такой же надёжностью, как Falcon 9 или Falcon Heavy.

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