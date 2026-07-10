Стычки с ТЦК во Львове: суд арестовал военного-СЗЧшника, напавшего на полицейского

Адвокат подозреваемого просила о домашнем аресте.

Сиховский районный суд Львова избрал меру пресечения в виде ареста в отношении 23-летнего Олега Гаврилова, которого подозревают в нападении на полицейских во время конфликта с ТЦК. Об этом сообщает "Суспильне".

Речь идет о содержании под стражей сроком на 60 дней без определения залога.

"Суспильне" отмечает, что подозреваемый 23-летний Олег Гаврилов является солдатом воинской части А0536, но с февраля находится в СЗЧ.

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Прокурор Франковской окружной прокуратуры города Львова Иван Красницкий сообщил, что Гаврилов подбежал к заместителю начальника управления по превентивной деятельности Львовского районного управления полиции № 2 ГУНП во Львовской области Бзовецкому и ударил его по лицу. По словам прокурора, в результате этого полицейский получил ушиб, окологлазную гематому, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Затем он подошел к инспектору сектора превенции Прокопчаку и распылил газовый баллончик ему в лицо, чем вызвал химический ожог первой степени роговицы и конъюнктивы обоих глаз.

По его словам, Гаврилов подозревается в хулиганстве и грубом нарушении общественного порядка из мотивов явного неуважения к обществу, сопровождаемом особой дерзостью, совершенном с применением предмета, заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений. То есть, в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 296 УКУ.

Кроме того, его обвиняют в умышленном причинении двум сотрудникам полиции легких телесных повреждений в связи с исполнением ими служебных обязанностей, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 345 УК Украины.

Прокурор сообщил, что подозреваемый нигде не работает, у него отсутствуют источники дохода, а также он подозревается в совершении ряда уголовных правонарушений.

В то же время адвокат подозреваемого Ольга Гук призвала суд избрать для её подзащитного меру пресечения в виде домашнего ареста с применением средств электронного контроля.

Гаврилов признал вину по обеим статьям, однако уточнил, что оспаривает тот факт, что использовал специально приспособленные предметы. Впрочем, после осмотра места происшествия он признал использование баллончика.

Что предшествовало

Как сообщал УНИАН, вечером 8 июля во Львове во время столкновения группа людей опрокинула служебный автомобиль группы оповещения территориального центра комплектования. Этот конфликт произошел во время мероприятий по оповещению граждан о мобилизации. Правоохранители сообщили, что при проверке документов обнаружили мужчину, который якобы находился в розыске за уклонение от военной службы.

В Министерстве обороны Украины в связи с ситуацией во Львове отметили, что нападение на военнослужащих недопустимо, как и любые другие нападения на представителей Сил обороны.

9 июля была установлена личность нападавшего на правоохранителя.

В СБУ сообщили, что фигурантом является 23-летний львовянин, который находился среди лиц, сначала заблокировавших служебный автомобиль украинских защитников, повредивших его, а затем перевернувших. Во время попыток сотрудников полиции пресечь преступные действия участники толпы начали оказывать активное сопротивление правоохранителям. В частности, один из фигурантов напал на полицейского и нанес ему телесные повреждения.

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