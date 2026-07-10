'Безопасных регионов нет, их сожгут все': эксперт об атаке России на АЗС в Киевской области

Удары по автозаправочной инфраструктуре являются новой системной тактикой РФ.

В сети и Telegram-каналах распространяется информация о том, что Россия начала наносить удары по АЗС в Киевской области. Как рассказал основатель группы компаний Prime, эксперт по топливному рынку Дмитрий Леушкин в комментарии УНИАН, российские дроны способны достигать любого региона Украины, и поэтому для АЗС нет безопасных мест.

Эксперт напомнил, что на этой неделе под ударами оказались заправки в Пирятине и Кривом Роге, которые не являются прифронтовыми городами.

"Это вопрос времени, когда они начнут наносить удары по Львовской и Закарпатской областям. Нет никаких препятствий для нанесения ударов "шахедами" по любой области Украины. Они спокойно летят и на Мукачево. В Google-картах известны все координаты всех АЗС", – сообщил Леушкин.

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Он отметил, что сообщения о поражении АЗС поступают настолько часто, что их уже трудно отслеживать. По его оценке, ежедневно в результате ударов выходят из строя от трех до пяти автозаправочных комплексов, а под атаки попадают и бензовозы.

"И по бензовозам бьют не на шутку. На этой неделе три бензовоза сгорели на трассе Кривой Рог – Днепр", – сообщил эксперт.

Чтобы обезопасить себя, Леушкин советует водителям не находиться на заправках во время воздушных тревог. Также он рекомендует реже заезжать на АЗС и заранее создать небольшой запас топлива.

"Заехать, купить, поставить канистры в гараж. И реже заезжать на АЗС. По возможности сократить посещения АЗК", – отметил Леушкин.

Можно ли защитить заправки

По его мнению, удары по топливной инфраструктуре носят системный характер и не прекратятся в ближайшее время.

"Их сожгут все. Почти все. Через полгода мы уже перестанем реагировать на такие события. Это системная работа. Что у них закончатся "шахеды"? Нет. Что они перестанут наносить удары? Нет. Почему это должно прекратиться? Нет ни одной причины, чтобы это прекратилось", – указал эксперт

В то же время он скептически оценивает возможность обеспечить каждую АЗС отдельной защитой от воздушных атак.

"Что, на каждые 5 тысяч АЗС поставить по Patriot или что? Невозможно. Даже по мобильной огневой группе невозможно. Это лазейка, и они её нашли. Я не вижу, как это можно прекратить. Пусть государство думает", – добавил Леушкин.

Удары РФ по украинским АЗС – последние новости

Вражеские удары по топливной инфраструктуре создают серьезные проблемы с поставками топлива в отдельные регионы Украины. Эксперт по топливу Дмитрий Леушкин сообщал, что в опасных районах это приводит к неконтролируемому росту цен и проблемам с доступностью топлива.

В свою очередь главный консультант центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований Иван Ус сообщил, что вражеские удары по АЗС могут привести не только к подорожанию топлива, но и к его дефициту по всей Украине.

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