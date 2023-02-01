Зеленский заявил, что считает, что власти Грузии убивают Саакашвили.

Власти Грузии медленно убивают экс-президента и гражданина Украины Михеила Саакашвили.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на совместной с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом пресс-конференции. Украинский президент поделился, что перед пресс-конференцией ему передали фотографии Саакашвили, на которых видно в каком он состоянии.

"Когда-то он был президентом Грузии. Михаил Саакашвили. Их (фотографии – ред.) передал Давид Арахамия. Я хотел бы, чтобы вы посмотрели, какой у него вид. Я считаю, что сегодня правительство Грузии - что они делают: они его убивают. Вы знаете, что они его отравили и сейчас понемногу его, извините, убивают", - заявил Зеленский.

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Он отметил, что Украина с большим уважением относится к тем или иным внутренним вопросам (Грузии - ред.), однако с непониманием относится к такому отношению к Саакашвили.

Сам Саакашвили на судебном заседании 1 февраля по видеосвязи показал, в каком ужасном состоянии находится. На суде он заявил, что абсолютно уверен в победе Украины над РФ.

"Я абсолютно уверен в нашей победе в войне, но если не смогу дожить до победы, которая очень близка, мое сердце должно быть похоронено в Киеве, оно принадлежит Украине", - заявил Саакашвили.

Судьба Саакашвили в Грузии

Михеил Саакашвили, занимал пост президента Грузии с 2004 по 2013 год. В период своего президентства он провел в стране ряд прозападных реформ.

Затем был приговорен нынешними грузинскими властями к 6 годам тюрьмы по обвинению в злоупотреблении властью. Саакашвили и его сторонники характеризуют вынесенный ему приговор как политически мотивированный.

С октября 2021 года, по возвращении на родину, он находится в заключении.

Согласно выводам комиссионной судебно-медицинской экспертизы, которые опубликовал неправительственный центр "Эмпатия", Саакашвили нельзя оставаться в тюрьме по состоянию здоровья. При этом отмечалось, что до ареста он был почти здоров. В правящей партии Грузии заявили, что не собираются доверять этим выводам.

Ранее Зеленский внес изменения в указ своего предшественника Петра Порошенко и вернул украинское гражданство Саакашвили.

28 января Саакашвили предположил, что его возвращение в Грузию в 2021 году могла организовать Россия.

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