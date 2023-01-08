Советник ОПУ также высказал свою личную позицию, которая более радикальна, чем официальные заявления.

Советник ОПУ Михаил Подоляк объявил, что Украина официально предлагает передать Михеила Саакашвили на лечение в Украину или в любую другую третью страну.

Подоляк отметил для Общественного вещания Грузии, что в отличие от России, Украина не вмешивается в "суверенные дела других стран" и не дает никаких советов, именно поэтому предложение передать нашей стране Саакашвили является официальным.

"Я очень симпатизирую Михеилу Николаевичу. Я уважаю его, потому что он является фигурой исторического масштаба. Наша официальная позиция - передать Саакашвили нам на лечение. Со стороны России точно не будет военно-агрессивных результатов. И если вы не хотите передавать его непосредственно в Украину, переведите его в любую третью европейскую страну, где можно оказать ту медицинскую помощь, которую, к сожалению, нельзя оказать в Грузии. Речь идет об официальной позиции, которую мы очень часто повторяем, в том числе и по дипломатическим каналам. Президент Зеленский ы другие известные люди делают об этом публичные заявления", - сказал Подоляк.

Видео дня

Подоляк также высказал свою личную позицию, которая более радикальна, чем официальные заявления. Он считает, что "правительство намеренно хочет ввести Грузию в историю как черное пятно, как государство, которое намеренно истязало своего президента в тюрьме".

"Вот так это выглядит для меня. Даю простой совет, без вмешательства, говорю им прямо – представители действующей власти, государства в целом, депутаты руководящей партии, которая почему-то так любит Россию – не делайте так, что сами впишете себя в историю Грузии черными буквами. Оптимальный вариант – передайте человека в любую страну, если хотите лично приеду и заберу, это вообще не проблема. Я просто хочу понять их мотивацию", - добавил Подоляк.

Угроза смерти Михеила Саакашвили - последние новости

Михеила Саакашвили, бывший президент Грузии и гражданин Украины, был задержан в Грузии 1 октября 2021 года – после возвращения в страну впервые за 8 лет накануне выборов.

Ему предъявляют обвинения в нескольких уголовных делах, в частности, о незаконном пересечении границы. Также он был заочно приговорен к 6 годам заключения по делу о нападении на грузинского экс-депутата Валерия Гелашвили.

Саакашвили, называющий обвинения против политическим преследованием, отреагировал на задержание голодовкой. Первая голодовка длилась до 19 ноября прошлого года и сильно подорвала здоровье политика. Он был переведен из тюрьмы в госпиталь.

В ноябре стало известно, что Саакашвили болен туберкулезом. Кроме того, у 55-летнего политика развивается деменция. В конце прошлого месяца адвокат политика заявил, что в организме Саакашвили обнаружили следы смертельного яда.

На видео, которое обнародовали грузинские тюремщики, можно увидеть, что Саакашвили в настоящее время передвигается на ходунках, физически истощен.

В декабре 2022 года Саакашвили возобновил голодовку. Причиной стал отказ Департамента исполнения наказаний Минюста Грузии обеспечить ему прямое включение из больничной палаты.