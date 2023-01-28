Саакашвили выразил мнение, что то, что делают с ним – это также посыл президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Грузинский экс-президент Михаил Саакашвили предположил, что его возвращение в Грузию в октябре 2021 года могла тайно организовать РФ.

Об этом он сказал в интервью Spiegel. Как отметил Саакашвили, президент России Владимир Путин и его соратники распорядились арестовать его и устроить суд в Грузии.

Он отметил, что только Россия признала приговоры нынешних грузинских властей против него. "Предполагаю, что люди, которые занимались моим возвращением в Грузию в 2021 году, были агентами России", – заявил он.

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Саакашвили выразил мнение, что то, что делают с ним – это также посыл президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Относительно своих будущих планов Саакашвили отметил, что если ему удастся выжить, то свое будущее он видит только в Украине.

"Я уже сыграл свою роль в истории этой страны (Украины - ред), и мне невероятно повезло, что у меня есть возможность работать с Зеленским, которого я вижу лидером свободного мира. И наоборот, очень жаль видеть, как Грузия превращается в молчаливого союзника Кремля в этой войне", – добавил он.

Судьба Саакашвили в Грузии

Саакашвили находится под стражей с тех пор, как вернулся в Грузию накануне местных выборов осенью 2021 года.

Ранее стало известно, что, согласно выводам комиссионной судебно-медицинской экспертизы, которые опубликовал неправительственный центр "Эмпатия", Саакашвили нельзя оставаться в тюрьме по состоянию здоровья. При этом отмечалось, что до ареста он был почти здоров.

В правящей партии Грузии заявили, что не собираются доверять этим выводам.

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