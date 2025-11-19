Президент Украины заверил, что осуществляется работа с целью возвращения похищенных Россией украинских детей.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду относительно дипломатической работы по возвращению украинских пленных из российской неволи. До конца года президент стремится вернуть значительное количество пленных.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сообщил во время совместного брифинга с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

"Очень стараемся восстановить обмены пленных, чтобы вернуть домой украинских военных и гражданских, которые удерживаются Россией, в том числе - это крымскотатарские политические и религиозные заключенные в России", - сказал Зеленский.

Также президент Украины заверил, что осуществляется работа с целью возвращения похищенных Россией украинских детей. Для этой работы всюду работают площадки, и также в Турции. Зеленский добавил, что есть все возможности для этого. Украина благодарит за такую помощь возвращать наших детей.

"Надеемся до конца года возобновить обмены, вернуть значительное количество пленных. Турция нам в этом очень помогает", - сказал Зеленский.

Он добавил, что надо ускорять эти направления работы и соответствующие дипломатические усилия.

Ожидания Украины от Турции

"Мы рассчитываем на силу турецкой дипломатии, на ее понятность в Москве. Важна активная вовлеченность Турции в коалицию желающих, особенно военно-морского компонента. Все понимают значение безопасности в Черном море. И гарантировать такую ​​безопасность можно только вместе с Турцией", - подчеркнул Зеленский.

Как отметил президент Украины, для нашего государства важна принципиальная позиция Турции по отношению к российской войне против украинцев и Украины как государства.

Глава государства обсудил с турецким лидером дальнейшее сотрудничество, совместные производственные проекты и о координации более эффективной защиты жизни.

"Наши команды будут работать над тем, что согласовано сегодня. Рассчитываем на результаты", - сказал Зеленский.

Также он сообщил, что предметно говорили о ситуации в дипломатии. Зеленский отметил:

"Сейчас активизировалось много процессов, и мы стараемся сделать так, чтобы вся активность была направлена ​​именно на мир - на достойный мир и гарантированную безопасность. Война должна закончиться, нет альтернативы миру. Россия должна осознавать - что за войну, за убийства не должно быть никакого вознаграждения. страны в регионе рядом".

Глава государства добавил, что Украина и Турция все равно видят – мир и безопасность должны быть гарантированы. Гарантии безопасности очень важны для Украины.

"Мы будем и дальше тесно координироваться, работать со всеми нашими партнерами", - сказал Зеленский.

Возобновление процесса обменов пленными между РФ и Украиной

Как сообщал УНИАН, секретарь СНБО Рустем Умеров недавно провел консультации при посредничестве партнеров в Турции и Объединенных Арабских Эмиратах по восстановлению процесса обменов и освобождения наших людей из российского плена. В результате этих переговоров было договорено активировать так называемые стамбульские договоренности. Сейчас речь идет о намерении освободить 1 200 украинских граждан.

