Президент Украины Владимир Зеленский хочет воспользоваться усилением давления Соединенных Штатов Америки на Россию, чтобы "реанимировать" переговоры по завершению войны.

Об этом пишет издание Bloomberg со ссылкой на лицо, знакомое с этим вопросом. Авторы материала отмечают, что уже скоро Зеленский должен встретиться в Турции с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и специальным посланником США Стивом Уиткоффом.

Ранее Турция уже играла посредническую роль, принимая переговоры между представителями Украины и РФ. Результаты будущих обсуждений Москве может лично передать турецкий министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, если будет положительный результат, сказал один из собеседников журналистов. Речь в том числе о потенциальном обмене пленными.

Что о визите в Турцию говорил сам Зеленский

О своей поездке в Турцию украинский президент сообщил во вторник, 18 ноября:

"Мы готовимся к оживлению переговоров и разработали решения, которые предложим нашим партнерам. Сделать все возможное, чтобы приблизить конец войны, является главным приоритетом Украины", – говорилось в его заявлении.

Во время общения с прессой в Мадриде он отметил, что на встрече с Эрдоганом будет говорить о том, "что делать, чтобы достичь справедливого мира в Украине". Зеленский также заявил, что "получил определенные сигналы от США", но подробностей раскрывать не стал.

Усиление давления США на Россию

Недавно администрация президента США Дональда Трампа ввела первые серьезные санкции против России с момента его инаугурации. Ограничения были направлены против двух крупнейших российских нефтепроизводителей – ПАО "Роснефть" и ПАО "Лукойл".

Кроме того, после длительного застоя вскоре на голосование в Сенате США могут вынести законопроект о вторичных санкциях против стран, покупающих российские энергоносители. По словам соавтора документа, сенатора Линдси Грэма, Трамп заявил журналистам, что он "не против" этого.

Издание напоминает, что после вступления на пост президента США, Трамп обещал быстро закончить войну РФ против Украины. Но его усилия потерпели неудачу – российский диктатор Путин не согласился на перемирие и выдвигал требования, неприемлемые для Киева. Сейчас же Россия ведет активные атаки на украинскую энергетику.

Давление США на Россию

Издание Newsweek писало, что президент США Дональд Трамп хочет ослабить Россию как нефтяную державу. Американский лидер заявил, что страны, которые продолжают вести бизнес с РФ, должны готовиться к суровым санкциям.

В Минфине США также оценили влияние санкций на Россию. Отмечается, что новые ограничения против "Роснефти" и "Лукойла" уже привели к снижению доходов РФ от экспорта сырья. Вероятно, они также станут причиной сокращения объемов продаж российской нефти в долгосрочной перспективе.

