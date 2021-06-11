В представительстве Альянса подчеркивают, что Украина должна больше концентрировать внимание на внедрении годовых национальных программ под эгидой Комиссии Украина-НАТО.

Глава представительства Организации Североатлантического договора в Украине, директор Офиса связи НАТО в Украине Александер Винников заявляет, что с уверенностью нельзя сказать, когда Украина станет членом Альянса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Винников сообщил в обращении к участникам Киевского форума по безопасности для молодежи фонда "Открой Украину".

"Никто не может отметить с уверенностью, когда точно Украина присоединится к НАТО. Но, однако, мы точно знаем, что Украина и вы как граждане и будущие лидеры Украины (обращается к молодежи - УНИАН), сможете сделать много, чтобы способствовать этому процессу", - сказал он.

Винников отметил, что именно от современной украинской молодежи в будущем может зависеть проведение реформ и трансформаций, которые укрепят безопасность Украины, ее способность защищать себя и усилить евроатлантическую безопасность.

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"Украина имеет много практических инструментов, чтобы способствовать таким реформам. Я только хочу отметить один такой инструмент сегодня - и это Годовая национальная программа под эгидой Комиссии Украина-НАТО. Это ключевой стратегический документ для Украины, чтобы развивать и планировать систематические реформы, которые приблизят ее к членству в НАТО", - подчеркнул он.

По его словам, страны-члены НАТО призывают Украину укрепить ее демократические институты, усилить верховенство права и в соответствии со стандартами, принципами и лучшими практиками Альянса развить возможности в сфере безопасности и оборонительные возможности.

При этом Винников подчеркнул, что НАТО признает стремление Украины вступить в Альянс.

"На саммите в Бухаресте страны-члены согласились, что Украина и Грузия станут членами НАТО. Это решение остается и было подтверждено на следующих саммитах", - сказал Винников и добавил, что его снова будут подтверждены на ближайшем саммите Альянса, который состоится 14 июня в Брюсселе.

"Потому что политика открытых дверей НАТО остается в силе и приносит результаты... Все решения в НАТО, в том числе по членству, принимаются консенсусом, соответственно, любые решения о присоединении Украины должны приниматься совместно 30 членами и Украиной. Ни одна другая страна не имеет голоса в этом процессе", - пояснил глава представительства НАТО.

Он добавил, что эпоха сфер влияния уже прошла, и каждое суверенное государство может самостоятельно принимать решение относительно собственного будущего.

Амбиции Украины относительно членства в НАТО

Зеленский в интервью Axios, которое в феврале вышло на американском канале HBO, заявил, что Украина хочет быть равноправным членом НАТО.

9 февраля генсек НАТО Столтенберг отметил, что приближение Украины к членству в НАТО зависит от успешной реализации реформ. В частности, Украина должна укреплять демократические институты, бороться с коррупцией, вводить демократический политический контроль над ВСУ.

В Посольстве США также заявляли, что для дальнейшего продвижения евроатлантической интеграции Украины необходим прогресс в "тяжелых, но важных" реформах.

5 марта вице-премьер Ольга Стефанишина заявила, что в настоящее время не менее 14 из 30 стран-членов НАТО готовы перевести в практическую плоскость политику "открытых дверей" для Украины.

7 июня заместитель генсека НАТО Мирчи Джоанэ заявил, что в альянсе пока нет консенсуса в вопросе предоставления Украине Плана действий для членства.

9 июня государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина уже владеет всеми инструментами для потенциального присоединения к НАТО.

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Автор: Виталий Саенко