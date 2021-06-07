Президент Владимир Зеленский напомнил, что Украина "уже 13 лет ждет, и слышит обещания о НАТО".

Президент Владимир Зеленский призывает немедленно решить вопрос о предоставлении Украине Плана действий для членства в Североатлантическом альянсе.

"Я лично верю, что Украина, наконец, присоединится к НАТО", - сказал Зеленский в интервью Axios.

При этом он отметил, что многие украинцы уже не верят, что наше государство станет членом Альянса. "Я считаю это большой проблемой", - добавил президент.

Кроме того, Зеленский отметил, что если Украину действительно хотят видеть в Альянсе, то нет смысла откладывать решение этого вопроса на будущее, а План действий для членства в НАТО стать реальным сигналом, что Украину видят будущим членом НАТО.

"... если они (страны-члены НАТО - УНИАН) действительно хотят видеть нас в своих рядах, то нет смысла "смотреть в бинокль", в какое-то далекое будущее и обсуждать будущее. Вопрос надо решать немедленно. Сейчас мы в опасности, сейчас на кону наша независимость, и именно сейчас нам нужна помощь", - заявил Зеленский.

Президент констатировал, что План действий для членства в НАТО - это еще не членство, но это "реальное видение Украины как части НАТО в обозримом будущем".

По словам Зеленского, "в целом происходят очень неправильные вещи", если Украина "уже 13 лет ждет, и слышит обещания о НАТО".

В то же время глава государства подчеркнул, что Украина должна быть игроком на международной арене и должна "научиться рассчитывать на себя".

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Саммит НАТО в июне

14 июня состоится саммит НАТО, в нем примут участие только страны-члены Альянса. Президент Владимир Зеленский рассчитывал, что на нынешнем саммите начнется обсуждение перспективы получения Украиной Плана действий по членству в Альянсе.

В свою очередь министр иностранных дел Дмитрий Кулеба высказал мнение, что страны Альянса на саммите не примут решение о предоставлении Украине ПДЧ. Также Кулеба не понимает, почему на фоне российской агрессии Украину не пригласили на саммит. Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина ожидает адекватного отображения беспокойств Украины по поводу безопасности в итоговых документах саммита.

Украина-НАТО: что известно

12 июня 2020 года Североатлантический альянс признал Украину участником программы расширенных возможностей НАТО (NATO’s Enhanced Opportunities Program - EOP). Как заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, Украина получит пользу от расширенного доступа к программам совместимости войск и более широкую возможность участвовать в военных учениях НАТО и осуществлять обмен информацией, в том числе приобретенным опытом.

Зеленский в интервью Axios, которое в феврале вышло на американском канале HBO, заявил, что Украина хочет быть равноправным членом НАТО. "Это один из важнейших вопросов безопасности - той самой безопасности, о которой говорит президент Байден. В таком случае у меня есть очень простой вопрос: господин президент, почему мы до сих пор не в НАТО?"- сказал Зеленский.

9 февраля 2021 года Столтенберг подчеркнул, что приближение Украины к членству в НАТО зависит от успеха в реализации реформ. В частности, Украина должна укреплять демократические институты, бороться с коррупцией, вводить демократический политический контроль над ВСУ.

24 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после получения статуса партнера с расширенными возможностями Украина должна получить ПДЧ в НАТО.

25 февраля генсек НАТО во время телефонного разговора напомнил Зеленскому о важности воплощения реформ.

5 марта вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина сообщила, что не менее 14 из 30 стран-членов НАТО готовы перевести в практическую плоскость политику "открытых дверей" для Украины.

6 апреля Зеленский во время телефонного разговора с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом назвал движение Украины к членству в Альянсе единственным путем к окончанию войны на Донбассе. В Белом доме заявили, что решение о членстве Украины в НАТО зависит от всех стран - членов Альянса.

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Автор: Константин Гончаров