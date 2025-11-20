Эта зима может стать решающей, считает Евгений Дикий.

Заявления главы ГУР Кирилла Буданова о том, что в феврале 2026 года появится окно возможностей для переговоров с РФ - "несколько оптимистичны". Такое мнение в эфире "Radio NV" высказал Евгений Дикий, ветеран российско-украинской войны, бывший командир роты батальона Айдар, директор Национального антарктического научного центра.

"Если мы говорим не об окне для переговоров о нашей капитуляции. А о каком-то хотя бы минимально компромиссном мире. То это будет значительно позже, я как минимум полгода добавил бы. Но до февраля станет многое понятно. В значительной степени станет понятно, о чем будут переговоры - о нашей капитуляции или что-то другое. А это зависит от того, как мы проживем эту зиму. Как мы провоюем, как промобилизуем. Произойдут ли в стране серьезные сдвиги, перестроится ли наша страна в режим войны за выживание, или мы будем дальше жить в таком режиме, как последние пару лет - тогда в феврале нас могут дожать до капитуляции", - сказал Дикий.

Он добавил, что так называемый мирный план из 28 пунктов, который США готовили вместе с Россией - это условия капитуляции Украины. По словам Дикого, такие условия гарантируют, что РФ вернется с войной в Украину через один-два года.

"Но нам уже будет нечем это отбивать. Это условия, на которых насильник соглашается ненадолго прекратить гвалт. Но при условии, что за это время жертва обязательно отдает пилочку для ногтей, баллончик с газом и все, что может быть использовано для сопротивления. А после этого насильник вернется", - объяснил Дикий.

Мирные переговоры: важные новости

Ранее о том, что зимой может появиться возможность для мирных переговоров РФ и Украины заявлял глава ГУР Кирилл Буданов. Он отмечал, что "открыться окно" для окончания войны в Украине может в начале или в середине февраля.

Между тем "мирный план" Вашингтона и Москвы прокомментировал госсекретарь США Марко Рубио. Он отмечал, что США разрабатывают план, с учетом позиций обеих сторон.

Также он заявил, что для достижения долговременного мира необходимо, чтобы обе стороны пошли "на трудные, но необходимые уступки".

