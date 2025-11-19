По словам главы разведки, у Москвы есть планы для такой войны.

В Европе раньше не готовились к войне на европейском континенте. А сейчас сокращают сроки, в соответствии с которыми надо быть готовыми к такой войне.

В то же время Россия уже давно спланировала соответствующие боевые действия, но это станет возможным только после войны против Украины. Об этом начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов сказал в интервью 24 Каналу.

Глава ГУР считает, что Россия на ближайший период имеет целью добиться уменьшения поддержки Украины от стран Запада. Речь идет об атаках в странах Европы, отправке дронов.

"Главная задача – это напугать общество в этих странах: мы не можем достичь того результата, которого хотим, действуя через политиков, по ряду причин. Тогда поработаем сейчас через общество, чтобы они были запуганы и сами выходили с антивоенными демонстрациями, выражали антивоенные позиции. Они будут автоматически толкать к уменьшению эскалации с РФ. А путь к этому – это уменьшение помощи Украине и вооружение самих себя. Пусть защищают сами себя", – сказал Буданов.

Он считает, что если из-за российского давления позиции в Европе будут прогибаться, то это давление будет продолжаться.

При этом он отметил, что Европа серьезно не готовилась к войне на европейской территории.

"Россия готовилась, а Европа – нет. Вот все сейчас столкнулись с реалиями, которые просто не сейчас появились – они просто проявились для всех", – добавил Буданов.

По его словам, РФ в своих целях применяет искаженные заявления, когда говорит, что якобы Европа готовится к войне, поскольку страны увеличивают оборонные бюджеты. Также Россия хочет найти оправдание для собственных будущих, уже спланированных действий.

"И этим они пользуются. Так смотрите: у нас же нет другого шанса... проклятая Европа готовится всех нас уничтожить и захватить. Поэтому мы должны ударить первыми", – пояснил глава разведки тактику Москвы.

Он уточнил, что РФ все подводит к стандартной риторике об угрозе:

"Чтобы угроза нас не убила, не разрушила – мы должны ударить первыми".

Буданов считает, что в РФ спланировали конфликт и готовятся к боевым действиям против Европы. В то же время он убежден, что до завершения войны против Украины Россия не пойдет войной на другие европейские страны.

Война с Россией: сколько времени есть у Европы

Руководитель ГУР ответил на вопрос о том, сколько у Европы есть лет, чтобы подготовиться к войне.

"По планам – до 2030 года, но сроки они сейчас уменьшают, сокращают", – сообщил Буданов.

По его мнению, гипотетически, с точки зрения РФ, после завершения войны против Украины будет большой человеческий потенциал с опытом ведения боев.

"Люди с реальным боевым опытом. Первое, их надо где-то держать, где-то применять... Иначе начинается проблема внутренней стабильности, потому что это только рост криминала, и ничего другого дать не может. Второе – этот потенциал надо как-то сохранить и успеть применить до того времени, как по чисто физиологическим причинам, они его не потеряют", – сказал Буданов.

Он считает, что для применения людей с боевым опытом время будет ограничено. По его мнению, через 5 лет с этого контингента уже ничего нельзя будет взять.

Европа готовится к возможной войне

Западные СМИ писали, что в Евросоюзе готовят почву для быстрого и беспрепятственного перемещения военных, оборудования и других оборонительных средств.

В некоторых странах принимают подобные решения слишком долго. Поэтому на перемещения войск в случае военной угрозы может уйти 45 дней.

Сейчас эти сроки стремятся сократить.

