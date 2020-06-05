Милованов заявил, что Тимошенко на посту премьера "спустила" деньги, которые дал МВФ

Речь идет о подписанном Тимошенко меморандуме с МВФ.

Бывший глава Минэкономики Тимофей Милованов заявил, что бывшая премьер-министр Украины Юлия Тимошенко подписала в 2008 году меморандум с МВФ, взяв указанные в нем на себя обязательства, но часть из них не выполнила.

А поэтому сейчас Международный валютный фонд ставит больше условий для выделения транша Украине, рассказал он в эфире общественно-политического ток-шоу "Право на власть".

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"Сейчас мы знаем, как больно будет получить первый транш. Для этого нужно было принять банковский закон и это была не простая идея. Раньше было по-другому. Были времена, когда нам первый транш давали без условий. Когда это изменилось? Когда Юлия Владимировна Тимошенко была премьер-министром, обещала одно, зашли деньги, бросила МВФ, откатила ту реформу, которую обещала, и после этого нам больше не доверяют. Поэтому в Украине сегодня политика - это немножко болото", - заявил Милованов.

В то же время, министр финансов Сергей Марченко зачитал 16-й пункт меморандума с МВФ, который в свое время подписывала Юлия Тимошенко, будучи премьер-министром. Согласно с ним, тогда Украина обязывалась уравнять тарифы на газ для населения по рыночным ценам. Тимошенко же заявила, что, мол, украинцы могут взять свои платежки и увидеть, что тарифы тогда не выросли.

По словам Милованова, чтобы Украину уважали в мире, "нужно вести себя самым достойно".

"Есть две простые идеологии. Или мы будем развиваться и становиться частью глобального общества, Украиной - страной, которую уважают, которая является сильной, которая строит свою экономику, мы будем продолжать быть страной, которая всех бросает, делают реструктуризацию, не выполняет свои обязательства. И в этой мутной водичке мы как-то здесь чем-то наживаємось", - добавил Милованов.

Как сообщал ранее УНИАН, 13 мая Верховная Рада приняла необходимый для МВФ так называемый банковский законопроект. Он позволит получить транш МВФ. 21 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал банковский закон, который делает невозможным возвращение бывшим владельцам банков.

Таким образом, Украина выполнила все условия для выделения макрофинансовой помощи Европейского Союза и только Международный валютный фонд одобрит дальнейшее сотрудничество с Киевом, ЕС выделит транш в размере 500 миллионов евро.

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