'Конфетно-букетный период' в отношениях Украины с ЕС закончился, – The Economist

Однако говорить о "разводе" пока рано.

После четырех лет почти супружеского единения Украина и ее европейские партнеры переживают период размолвки. Об это пишет авторитетный журнал The Economist.

"Даже в самых счастливых браках случаются ссоры. То же самое относится и к геополитическим союзам. Когда партнеры берутся за важное дело, будь то воспитание детей или, возможно, противодействие неоимперским планам российского деспота, некоторое трение вполне ожидаемо", - говорится в публикации.

Журналисты акцентируют, что постоянные споры вызывает вопрос до сих пор продолжающихся поставок российской нефти в Европу. Недавний эпизод с нефтепроводом "Дружба" даже вылился во взаимные обвинения в шантаже. Так же европейцам не нравится настойчивое требование Украины принять ее в состав ЕС как можно скорее.

Проблем во взаимоотношения ЕС с Украиной добвляет и Дональд Трамп. Во время последнего эпизода напряженности вокруг Гренландии Зеленский обвинил Европу в геополитической слабости вместо того, чтобы встать на ее сторону.

При этом The Economist отмечается, что о "разводе" Украины с ЕС говорить еще рано, поскольку все выглядит так, что партнеры просто не могут обойтись друг без друга.

"Так, после четырех лет почти супружеской солидарности Украина и ее европейские партнеры переживают период супружеских разногласий. Однако опасения по поводу развода были бы преждевременными. Скорее наоборот, пара может выйти из этого бурного периода более сильной. В геополитике, как и в браке, самые громкие споры часто возникают между партнерами, которые понимают, что просто не могут уйти", - говорится в публикации.

Как писал УНИАН, на саммите в Брюсселе Виктор Орбан отказался поддержать кредит ЕС Украине на 90 млрд евро, несмотря на давление других лидеров, что обострило внутренние противоречия в Союзе. Напряжение усилилось после жесткого выступления Владимира Зеленского и спора вокруг нефтепровода "Дружба", который Орбан использовал как политический аргумент.

Решение отложили на следующий саммит, рассчитывая, что ситуация изменится после выборов в Венгрии, где возможно ослабление позиций Орбана.

