Конкурент Samsung представил бюджетные смартфоны в 'прозрачном' дизайне (фото)

Pro-версии Nothing Phone (4a) достался более премиальный алюминиевый корпус, 140-кратный зум и LED-панель в крышке.

Компания Nothing представила свои новые среднебюджетные смартфоны – Phone (4a) и (4a) Pro. Новинки получили обновленный дизайн, улучшенные спецификации и немного более высокую стартовую цену, при этом сохранив фирменный "прозрачный" дизайн, пишет The Mirror.

Базовый Phone (4a) оснащен AMOLED-экраном с частотой обновления до 120 Гц и работает на базе Snapdragon 7s Gen 4. Телефон получил тройную камеру с основным сенсором на 50 Мп, а также обновленную световую систему Glyph Bar на заднике, которая используется для уведомлений, индикации звонков и других функций.

Версия Phone (4a) Pro отличается более мощным чипом Snapdragon 7 Gen 4, более крупным экраном 6,83 дюйма и улучшенной камерой со 140-кратным ультразумом. Также Pro-версии достался более премиальный алюминиевый корпус и LED-панель в крышке.

Видео дня

Обе модели оснащены аккумулятором 5080 мАч и быстрой зарядкой 50 Вт, а также используют накопители стандарта UFS 3.1. Смартфоны будут доступны в нескольких конфигурациях памяти, включая версии с 8/128 ГБ и 12/256 ГБ. Производитель также пообещал длительную поддержку – до трех крупных обновлений Android и шести лет обновлений безопасности.

Смартфоны будут предлагаться в нескольких ярких цветах, включая черный, белый, розовый и синий. Стартовая цена Nothing Phone (4a) составляет €350 или около 18 000 грн, тогда как версия Phone (4a) Pro оценивается в €480 или 25 000 грн. Предзаказы на устройства уже открыты, а их глобальные продажи начнутся в ближайшие недели.

Ранее на этой неделе Apple представила бюджетный iPhone 17e за 599 долларов. Новинка получила магниты MagSafe и розовую расцветку, но осталась с одной камерой 48 Мп и старой "челкой".

Эксперты AnTuTu назвали самые выгодные Android-смартфоны весны 2026 года. Для удобства все смартфоны разделили на пять категорий: от самых дешевых до дорогих.

Вас также могут заинтересовать новости: