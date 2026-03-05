Украина вернула из российского плена 200 защитников (фото)

Возвращаются защитники Мариуполя, Донецкой, Луганской, Харьковской областей, Запорожья.

Сегодня, 5 марта, 200 украинских воинов вернулись домой из российского плена. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

"Сегодня 200 украинских семей получили самое долгожданное сообщение: их родные возвращаются домой. И это всегда хорошие новости для всех нас, для всей страны - возвращение наших людей на родную землю. Среди возвращающихся - защитники Мариуполя, Донецкой, Луганской, Харьковской областей, Запорожья. Воины Вооруженных Сил, Государственной специальной службы транспорта, пограничники и нацгвардейцы", - написал он.

Глава государства поблагодарил Соединенные Штаты за поддержку в реализации этого обмена.

Видео дня

"Благодарен всем нашим воинам, которые на фронте обеспечивают пополнение обменного фонда для Украины. Возвращение наших домой - это результат силы украинских защитников", - отметил Зеленский.

В то же время омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что самому старшему освобожденному - 59 лет, самому молодому - 27 лет.

"Другая интересная особенность: 18 из возвращенных защитников отпраздновали или отпразднуют день рождения в марте", - написал он.

По его словам, многие освобожденные находятся в сложном психологическом состоянии. У некоторых зафиксирован критически низкий вес.

Сотрудники Офиса Омбудсмана находились на месте обмена и зафиксировали все необходимые моменты, мониторят соблюдение норм международного гуманитарного права в отношении военнопленных.

Лубинец отмечает, что это уже второй обмен в 2026 году. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину удалось вернуть 6622 наших граждан.

В свою очередь, глава офиса президента Украины Кирилл Буданов написал в Telegram, что это первый этап обмена, о котором договорились во время переговоров в Женеве.

"Работаем дальше, чтобы в ближайшее время снова были хорошие новости!" - написал он.

Также Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными отмечает, что среди освобожденных есть защитники Мариуполя, которые пробыли в плену почти 4 года.

Сообщается, что домой возвращаются военнослужащие ВСУ, в частности представители Военно-Морских Сил, Сухопутных войск, ТрО, Сил Беспилотных Систем, ДШВ, ПС, а также Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы и Государственной специальной службы транспорта.

Отмечается, что кроме солдат и сержантов удалось также освободить и офицеров.

Отмечается, что кроме солдат и сержантов удалось также освободить и офицеров.

Обмен пленными в 2026 году

Как сообщал УНИАН, 5 февраля 2026 года состоялся первый за длительное время обмен пленными между Украиной и РФ. Президент Владимир Зеленский сообщил, что домой вернулись 157 украинских военных и гражданских. Большинство освобожденных содержались в плену с 2022 года, среди них есть незаконно осужденные защитники.

Тогда из российского плена вернулся боец, который более трех лет считался погибшим и даже был "похоронен".

Как сообщает Фейсбук-страница Куликовского поселкового совета Львовского района, Назар Далецкий из села Великий Дорошев считался погибшим с сентября 2022 года.

Вас также могут заинтересовать новости: