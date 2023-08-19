Украинские пилоты уже начали тестовые испытания этих самолетов.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что Украина будет настаивать на передаче Швецией истребителей Gripen.

Об этом глава государства сказал на совместном брифинге с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном. В частности, в рамках визита президента Украины в Швецию одна из ключевых тем переговоров - это шведские самолеты Gripen.

"Это гордость Швеции. Я уверен, что Грипены могут сделать нашу свободу значительно более защищенной. Тестовые испытания Грипенов с участием украинцев - наших пилотов, уже начались. Сегодня мы подробно обсудили будущие шаги по возможности открыть тематику получения шведских Грипенов", - сказал Зеленский.

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Также президент Украины добавил, что сегодня будет поднимать вопрос передачи Украине самолетов Gripen во время встреч со спикером парламента Швеции и представителями всех парламентских политических сил.

"В небе у нас нет преимущества в небе. У нас нет современных самолетов. И реально, шведский Gripen – это гордость вашего государства. И я считаю, что такой гордостью премьер-министр мог бы поделиться с Украиной. Мы также будем этим гордиться очень сильно. Мы над этим работаем. Важно, что мы сделали мощные шаги. Важно, что сейчас несколько недель будут совершаться действия, которые, я очень верю, раскроют возможность для получения в будущем соответствующих самолетов", - сказал Зеленский.

Глава государства добавил, что завтра и послезавтра проведет переговоры еще с несколькими государствами.

"Я уверен, что мы вместе с партнерами сделаем все и добьемся соответствующего результата в небе, чтобы у россиян не было этого преимущества. Когда они контролируют небо, к сожалению, вы не можете на земле двигаться быстро. Нам это нужно", - сказал Зеленский.

Истребители Gripen для Украины - что известно

Как сообщал УНИАН, в феврале 2023 года стало известно, что Швеция получила запрос Украины на передачу истребителей Gripen шведского производства, но пока не готова их передать.

Первый полет на самолетах Gripen был осуществлен в 1988 году и еще до завершения всего цикла испытаний эти самолеты были заказаны шведской армией, которая начала получать серийные машины в середине 90-х. Всего существует три поколения Gripen: A (одноместный), B (двухместный), C/D и E/F. И фактически они соответствуют годам по уровню технологий и оснащенности: 90-е, 2000-е и 2010-е годы.

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