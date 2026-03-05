Эксперт объяснил, как Украине удалось вернуть больше территорий, чем потерять

Это связано не только с контрнаступлением Сил обороны.

Больше всего территорий за последний месяц Силы обороны имели на Запорожском направлении, где до этого РФ вела активные наступательные действия и имела продвижение. Об этом рассказал военный обозреватель Иван Тимочко в эфире "24 Канала", объясняя, как Силам обороны удалось вернуть больше территорий, чем потерять.

"То есть мало того, что их остановили, еще и отбили часть территории. То есть факт освобождения территорий - это лишь один из этапов остановки продвижения сил противника и срыва их стратегических замыслов на этом направлении. Это означает не просто факт освобожденных территорий, но и то, что не дали возможности противнику занять новые. Россияне оказались в минусе", - сказал Тимочко.

В то же время он отметил, что это может быть связано и с тактикой противодействия Сил обороны российским оккупантам:

Видео дня

"Найден способ противодействия просачиванию противника. Я не говорю, что он идеально продуман, но тем не менее".

Контрнаступление Сил обороны: что известно

Ранее Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что Силам обороны удалось вернуть контроль над 400 кв. км территории и восемью населенными пунктами на южном участке фронта. В то же время он отметил, что РФ в этом районе пытается и дальше атаковать, используя небольшие пехотные группы.

Между тем аналитики из Института изучения войны подтвердили, что в феврале Силам обороны удалось вернуть больше территорий, чем потерять. В то же время они считают, что РФ стабилизирует свои позиции и снова пойдет в наступление.

Вас также могут заинтересовать новости: