России не хватает пилотов для спасения авиации от ударов по аэродромам, - Коваленко

Общие потери российских летчиков за время полномасштабной войны могут превышать 260 человек.

Недавняя атака украинских ударных дронов на аэродром"Пугачевка" в Орловской области РФ обнажила серьезную проблему российской военной авиации – дефицит пилотов. Такое мнение высказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко на OBOZ.UA.

По его словам, в результате удара были уничтожены российские вертолеты Ми-8 и Ка-52 общей стоимостью более 30 млн долларов. Эксперт отмечает, что украинским силам все чаще удается поражать российскую авиацию прямо на земле. Он обращает внимание на тот факт, что аэродром "Пугачевка", принадлежащий местному аэроклубу ДОСААФ, имеет грунтовую взлетно-посадочную полосу, однако там базировалась военно-транспортная и боевая авиация РФ. Объект расположен примерно в 160 километрах от границы с Украиной. По словам эксперта, у российских военных было достаточно времени, чтобы отреагировать на угрозу: системы ПВО заранее передают данные о маршрутах украинских дронов.

Если бы на аэродроме находились дежурные экипажи, технику можно было бы поднять в воздух и вывести из-под удара. Однако этого не произошло – пилотов на дежурстве не было, отмечает аналитик.

По данным Генерального штаба ВСУ, за четыре года полномасштабной войны Россия потеряла 435 самолетов и 348 вертолетов. Впрочем, эти цифры не детализируют характер потерь – была ли техника уничтожена в воздухе, на земле или только повреждена. Мониторинговые группы, которые анализируют подтвержденные случаи, оценивают потери примерно в более чем 180 самолетов и около 170 вертолетов.

Отдельной проблемой являются потери среди пилотов. Согласно открытым источникам, подтверждена гибель от 80 до 110 пилотов боевых самолетов и более 150 пилотов ударных и транспортных вертолетов.

Таким образом, общие потери российских летчиков за время полномасштабной войны могут превышать 260 человек. И это без учета аварий и инцидентов, которые происходили с российской авиацией на территории самой РФ.

Почему Россия не может быстро восстановить кадровые потери

На момент начала полномасштабного вторжения Россия имела более 1300 боевых самолетов в относительно боеспособном состоянии, а также более 1700 вертолетов различных типов.

Ежегодно российские военные вузы выпускали примерно до 150 пилотов, из которых около 70–100 выбирали боевую специализацию. Основным учебным центром подготовки летчиков является Краснодарское высшее военное авиационное училище.

Однако новые выпускники не становятся опытными пилотами сразу. Для самостоятельных полетов требуется как минимум несколько лет практики, а настоящим профессионалом считается летчик с примерно десятилетним опытом.

Кроме того, необходимо учитывать выход на пенсию опытных пилотов, а также то, что многие самолеты и вертолеты имеют экипажи из двух человек.

Несмотря на потери, российская авиация продолжает активно действовать против Украины, отмечает обозреватель. Фронтовые бомбардировщики Су-34 регулярно запускают управляемые авиабомбы, а ударные вертолеты обстреливают позиции Сил обороны Украины.

Кроме того, ночью вертолеты используют для перехвата украинских ударных дронов – это одно из немногих средств, которое Россия считает относительно эффективным.

В то же время авиационных экипажей не хватает для полноценной работы в режиме смен, когда одна команда выполняет боевую задачу, другая готовит технику, а третья находится на дежурстве.

Как подчеркивает Коваленко, особенно остро проблема ощущается в вертолетной авиации, где экипажи часто состоят из двух человек. Поэтому для интенсивной эксплуатации техники требуется значительно больше пилотов.

Проблема, которую сложно решить

В последнее время российские вертолеты все чаще оказываются под ударами на земле или попадают в аварии. Причиной этого могут быть не только технические проблемы, но и физическое истощение пилотов.

По мнению экспертов, Россия не сможет быстро компенсировать потери летного состава, ведь подготовка новых пилотов требует лет.

В то же время техника, которая уничтожается во время ударов по аэродромам и уже не поднимется в воздух, будет постепенно накапливаться среди потерь российской авиации.

