Украинская курятина может вернуться на рынок Молдовы: названо ключевое условие

На фоне запрета украинской курятины государство рассматривало контрмеры, из-за которых под фактическим эмбарго могли оказаться молдавское вино, спирт и виноград.

Украина и Молдова согласовали шаги для возобновления экспорта мяса птицы. Стороны согласовали алгоритм действий для скорейшего восстановления рынка замороженного и охлажденного мяса птицы при условии подтверждения его безопасности.

Как сообщила пресс-служба Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, ее представители совместно с Национальным агентством по безопасности пищевых продуктов Республики Молдова провели рабочую встречу по оперативному возобновлению экспорта украинской мясной продукции в Молдову.

Отмечается, что для возобновления экспорта замороженного и охлажденного мяса птицы украинские производители, которые имеют право поставлять продукцию в Европейский Союз и используют собственные бойни, должны пройти лабораторные исследования, а именно проверить 10 проб сыворотки крови в лабораториях ЕС.

Видео дня

"Как только результаты исследований подтвердят соответствие безопасности установленным стандартам, будет открыт экспорт как замороженного, так и охлажденного мяса птицы для соответствующей мощности. Такой шаг станет важным сигналом о стабильности и надежности украинского аграрного сектора", - говорится в сообщении.

После возобновления экспорта стороны договорятся об условиях и частоте дополнительных лабораторных исследований.

В свою очередь Украина уже сделала практические шаги. Были оперативно отобраны образцы и направлены в лабораторию ЕС для проведения исследований.

Украинская курятина - главные новости

26 февраля сообщалось, что молдавское вино, спирт и виноград могут оказаться под фактическим эмбарго в Украине. Такие контрмеры могли быть приняты в ответ на запрет поставок украинской курятины и продукции из нее в Молдову.

Ранее сообщалось, что от украинской курятины полностью отказался Ирак, который был одним из главных потребителей мяса курицы отечественного происхождения. Причина заключалась в исключении импорта курятины в страну для поддержки местных производителей.

Вас также могут заинтересовать новости: