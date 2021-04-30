Дмитрий Марунич

ТОП-новостью этой недели без сомнения стал "блицкриг" правительства Дениса Шмыгаля по смене руководства НАК "Нафтогаз". К сожалению, за дискуссией о персоналиях, мало кто осознает, насколько разрушительным это решение является для европейского будущего Украины. Не думаете, что это преувеличение и нагнетание. Это действительность в которой наша страна оказалась из-за непомерных амбиций отдельных людей.

Более того, о последствиях этого шага на дипломатическом языке уже заявили послы G7, комментируя ситуацию вокруг «Нафтогаза». Они прекрасно осознают, что смена руководства Нака – это лишь «проба пера». И правительство продолжит менять правила игры в сфере корпоративного управления государственными предприятиями. Объясню в чем заключается проблема с которой «благодаря» правительству Дениса Шмыгаля столкнулась наша страна.

Заключая соглашение об ассоциации с Европейским Союзом, Украина взяла на себя обязательство провести ряд институциональных реформ, среди которых очень важное место занимает реформа корпоративного управления государственными предприятиями.

Цель создания наблюдательных советов с независимыми директорами очень проста – повысить прозрачность работы предприятий, минимизировать коррупционные риски

Если коротко, эта реформа предусматривает создание на государственных предприятиях независимых наблюдательных советов, которые принимают ключевые решения по вопросам управления предприятиями. При этом не менее трети в составе наблюдательного совета должны составлять независимые члены (независимые директора), на которых отсутствует какое-либо влияние со стороны других лиц в процессе принятия решений. Закон предусматривает очень строгие требования и критерии отбора этих людей.

Цель создания наблюдательных советов с независимыми директорами очень проста – повысить прозрачность работы предприятий, минимизировать коррупционные риски, а также убрать возможности для советской практики «ручного управления» и уменьшить зависимость предприятий от политических факторов.

Европейский Союз очень придирчиво следит за ходом этой реформы и обнародует информацию об успехах (или их отсутствии) в этом направлении в ежегодном отчете по реализации Соглашения об ассоциации.

Например, по итогам 2020 года ЕС прямо говорил, что шансы на успех реформы корпоративного управления госпредприятий существенно подорваны после того, как несколько членов наблюдательных советов и директоров были уволены или были вынуждены уйти в отставку, а также из-за ограничений на участие иностранцев как независимых директоров из-за обязательств по электронному декларированию.

«Макрофинансовая помощь ЕС и программы МВФ требуют прогресса в нескольких областях корпоративного управления госпредприятий», - отмечалось в отчете.

При чем тут смена руководства «Нафтогаза»? Дело в том, что решение об увольнении Андрея Коболева принималось на общем собрании акционеров компании НАК «Нафтогаз Украины» 28 апреля. Но есть маленькая проблема. Подавать общему собранию предложений о назначении или увольнении председателя правления может исключительно наблюдательный совет. Самостоятельно акционер (правительство) это решение инициировать не мог. Так написано в уставе «Нафтогаза», который само же правительство и приняло.

Как Кабмин "вышел" из этой ситуации? А он решил просто поувольнять на этом же заседании представителей государства и независимых членов наблюдательного совета, которые даже не думали инициировать увольнение Коболева. А потом уже самостоятельно, извините, «решением общего собрания», уволил действующего руководителя «Нафтогаза» и назначил нового. И даром, что такая процедура не предусмотрена уставом компании. Кабмин слово дал – Кабмин слово забрал обратно.

Увольняя независимых директоров, Кабмин прямо нарушил закон Украины "Об акционерных обществах"

Но даже это еще полбеды. Не меньшая проблема заключается в том, что увольняя независимых директоров, Кабмин прямо нарушил закон Украины «Об акционерных обществах» и те самые обязательства, которые Украина брала на себя в рамках реформы корпоративного управления госсектора. Положения закона говорят: если акционер считает, что независимый директор не отвечает требованиям, он может обратиться в суд с иском о признании лица таким, что не может считаться независимым директором.

И до вступления в законную силу решения суда независимый директор продолжает выполнять свои полномочия. То есть уволить независимого директора возможно только решением суда. Денис Шмыгаль и его правительство не имели таких полномочий. Тем не менее они это сделали. В ручном режиме. Полностью нарушая требования законодательства.

Более того, УЖЕ готовятся изменения в постановление Кабинета Министров от 3 сентября 2008 года № 777, которые нивелируют роль наблюдательных советов в управлении и другими госпредприятиями. С большой вероятностью, следующим предприятием, куда Денис Шмыгаль назначит "правильного" руководителя, станет "Укрзализныця". Уже даже разработан проект документа, в котором написано, что решающую роль в назначении председателя и членов правления теперь будет играть наблюдательный совет УЗ, а «председатель правления или лицо, временно исполняющее его полномочия».

А теперь мы возвращаемся к вопросу обязательств Украины в рамках Соглашения об ассоциации. Вся логика реформы корпоративного управления госпредприятиями заключалась в том, чтобы отойти от советской практики «ручного управления», создать соответствующие предохранители в виде независимых директоров в наблюдательных советах и обеспечить прозрачность работы предприятий.

ЕС очень придирчиво следит за внедрением реформ в Украине и очень четко реагирует на нарушение украинскими властями взятых на себя обязательств

И только за один день правительство Дениса Шмыгаля полностью перечеркнул все позитивные изменения в этом направлении и продемонстрировал европейским партнерам, что уставы, законы и другие официальные документы в Украине не стоят бумаги, на которой они написаны. Ими могут пренебречь в частных интересах отдельных лиц.

Все заверения относительно внедрения европейского опыта и принципов работы в один день могут превратиться в хлам. Как в такой ситуации должны чувствовать себя чиновники ЕС, которые потратили кучу времени, усилий и денег на то, чтобы Украина имплементировала европейские стандарты? Поверят ли они снова обещаниям украинской власти? Вопросы далеко не риторические, но ответ на них очень неутешительный.

Повторюсь. Я не нагнетаю и не драматизирую. ЕС очень придирчиво следит за внедрением реформ в Украине и очень четко реагирует на нарушение украинскими властями взятых на себя обязательств. Пример отчета за 2020 год это ярко демонстрирует.

И еще немного о влиянии этих событий на внутреннюю ситуацию в Украине. В правовом государстве все должны соблюдать законы. Тогда как должны реагировать граждане, когда правительство их нарушает?

Дмитрий Марунич

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