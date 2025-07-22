За соответствующее решение проголосовало 263 депутата.

Верховная Рада проголосовала в целом за законопроект №12414, который предоставляет отдельные полномочия Офиса генпрокурора по работе Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Об этом стало известно во время трансляции парламента на YouTube-канале народного депутата Ярослава Железняка.

Отмечается, что за соответствующее решение проголосовали 263 депутата.

Как пишет Transparency International Ukraine, правками к законопроекту генпрокурор наделяется полномочиями забирать дела у НАБУ и поручать расследование другим органам. Кроме того, как отмечают в организации, генпрокурор станет фактическим руководителем САП. Он сможет перепоручать полномочия прокурора САП другим прокурорам, предоставлять детективам НАБУ обязательные письменные указания и самостоятельно закрывать дела по подозрению топ-чиновников.

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НАБУ и САП - полномочия

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) - это центральный орган исполнительной власти со специальным статусом, на который возлагается предупреждение, выявление, пресечение, расследование и раскрытие коррупционных и других уголовных правонарушений, отнесенных к его подследственности, а также предотвращение совершения новых.

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) - это самостоятельный орган прокуратуры, который процессуально руководит делами НАБУ.

Обыски у детективов НАБУ - последние новости

21 июля Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора провели спецоперацию по нейтрализации российского влияния на Национальное антикоррупционное бюро Украины. Тогда сообщалось, что происходила серия обысков в разных регионах Украины из-за зафиксированных фактов неофициального влияния российских спецслужб на детективов НАБУ.

Впоследствии стало известно, что нардепу Христенко, который с начала полномасштабного вторжения покинул территорию Украины, заочно сообщено о подозрении за государственную измену, совершенную по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения и злоупотребление влиянием.

Позже Служба безопасности Украины разоблачила новые факты утечки информации с ограниченным доступом из НАБУ. Во время следственных действий на месте жительства подозреваемого в работе на ФСБ РФ нардепа от запрещенной партии ОПЗЖ Федора Христенко СБУ нашла материалы НАБУ, которые содержали служебную и конфиденциальную информацию.

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