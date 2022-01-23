Также стало известно, кого именно Россия хочет "продвинуть" и кто из украинских политиков общается со спецслужбами страны-агрессора.

Россия назначит пророссийского политика главой оккупационной администрации после вторжения в Украину. В качестве потенциального кандидата страна-агрессор рассматривает бывшего народного депутата Евгения Мураева.

Об этом сообщается в официальном пресс-релизе на сайте МИД Британии.

"У нас есть информация, указывающая на то, что российское правительство надеется поставить в Киеве пророссийского лидера, поскольку оно рассматривает возможность вторжения и оккупации Украины. В качестве потенциального кандидата рассматривается бывший народный депутат Украины Евгений Мураев", - указано в пресс-релизе.

Помимо этого в МИД Британии указали, что у них есть информация о бывших украинских политиках, которые поддерживают связь со спецслужбами РФ. В их числе оказались исполняющий обязанности премьер-министра в 2014 году Сергей Арбузов, руководитель аппарата бывшего президента Украины Януковича Андрей Клюев, бывший заместитель председателя Совета национальной безопасности и обороны Украины Владимир Сивкович, и премьер-министр времен Януковича Николай Азаров.

"У некоторых из них есть контакты с российскими разведчиками, которые в настоящее время участвуют в планировании нападения на Украину", - добавили в британском МИД.

Ситуацию также прокомментировала глава МИД Британии Элизабет Трасс. Она указала, что эта информация проливает свет на масштабы деятельности РФ, которая стремится подорвать ситуацию в Украине.

"Россия должна снизить эскалацию, положить конец своим кампаниям агрессии и дезинформации и пойти по пути дипломатии. Как неоднократно заявляли Великобритания и наши партнеры, любое военное вторжение России в Украину было бы крупной стратегической ошибкой, повлекшей за собой серьезные последствия", - добавила Трасс.

В пресс-релизе указано еще и то, что позиция Великобритании по ситуации в Украине не изменилась.

"Мы безоговорочно поддерживаем ее суверенитет и территориальную целостность в пределах ее международно признанных границ, включая Крым. Украина – независимая, суверенная страна", - добавили в британском МИД.

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Как сообщал УНИАН, в ноябре 2021 года агентство Bloomberg опубликовало статью, где речь шла о рисках полномасштабного нападения России на Украину. Отмечалось, что в кругах американских и европейских дипломатов серьезно взволнованы перемещением российских войск в сторону границы Украины.

17 декабря МИД РФ обнародовал проект договора между РФ и США о "гарантиях безопасности" и проект соглашения о мерах по обеспечению безопасности России и государств-членов НАТО. В частности, Россия предложила НАТО отказаться от принятия Украины в Альянс, а также "от любой военной деятельности на территории Украины", предлагала США не создавать военные базы на территории стран бывшего СССР и не принимать эти страны в НАТО.

В Брюсселе 12 января 2022 года состоялось заседание Совета НАТО-Россия, на котором обсуждались вопросы безопасности в Европе.

Читайте такжеКулеба: Если расшатать Украину нагнетанием паники, то Путину и не придется нападатьПосле заседания страны-члены НАТО призвали РФ немедленно уменьшить напряжение у Украины и воздержаться от агрессивного размещения войск, а также призвали вывести войска с Украины, в частности, из Крыма.

Страны-члены НАТО подтвердили политику "открытых дверей" по принятию новых членов и заявили, что не откажутся от размещения войск на восточных рубежах альянса.

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