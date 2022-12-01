Тогда указаний по ограничению выезда для Мураева от правоохранительных органов, очевидно, не существовало.

Народный депутат ВР в прошлом и владелец пророссийского заблокированного телеканала "НАШ" Евгений Мураев покинул Украину еще в мае этого года.

Как сообщает Украинская правда со ссылкой на источники в правоохранительных органах, в мае политик пересек украинско-венгерскую границу на Закарпатье.

Журналисты пишут, что тогда указаний по ограничению выезда для Мураева от правоохранительных органов, очевидно, не существовало.

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В сентябре СМИ выяснили, что пророссийский политик живет с семьей в Вене, иногда приезжает в Братиславу по делам.

Запрет партии Мураева и обыски

14 июня 2022 года Восьмой апелляционный суд Львова принял решение о запрете партии "Наши". Имущество партии и всех ее организаций изъяли в пользу государства.

30 ноября СБУ провела обыски у Мураева по делу о госизмене политика и его приспешников, изъяв наличные и оружие.

Мураев никогда не скрывал свои пророссийские взгляды и неоднократно – до полномасштабного вторжения – отрицал принадлежность Крыма к Украине и утверждал вслед за путинскими пропагандистами, что на Донбассе идет "гражданская война".

Еще в январе появилась информация, что Кремль рассматривает Мураева как идеального кандидата на пост главы оккупационной администрации уничтоженной Украины. Тогда политик заявлял о якобы "санкциях" России против себя из-за якобы "конфликта" с Виктором Медведчуком.

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