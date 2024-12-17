Народный депутат, бывший представитель запрещенной в Украине Партии регионов и лидер запрещенной ОПЗЖ Юрий Бойко опубликовал в соцсетях, в частности в TikTok заявление о "радикалах, которые переименовывают города", "запрете говорить на родном языке" и "насилии над людьми" в Украине. Что происходит?

Я бы не приравнивал такие заявления именно к российскому ИПСО. Ведь эти темы актуальны в Украине уже много лет, и в свое время их продвигали в Партии регионов. Поэтому неудивительно, что бывшие ее представители эксплуатируют эту тему.

Конечно, в нынешних условиях это, безусловно, выглядит как вызов. Однако Бойко крайне осторожно сработал. Можно ли после таких его заявлений возбудить уголовное дело об отрицании российской агрессии или оправдании армии РФ? Юридически там ничего такого не было. Фактически, он сыграл на грани фола.

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Почему эти заявления вообще начали звучать?

Дело в том, что чем больше в нашем пространстве начинают говорить о возможном окончании войны, тем активнее появляются мысли о предстоящих выборах в Украине. И стоит помнить, что речь идет не только о должности президента, но и о Верховной Раде и местных выборах. Поэтому различные партии и отдельные политики пытаются как-то напомнить о себе, создавая некую фоновую активность.

Бойко знает, что у него еще остается электорат в Украине - люди, которые выступают за те или иные, озвученные им, идеи. Это около 5-6 процентов. Среди них, в частности, прихожане московского патриархата - люди довольно организованные. И эти его заявления направлены именно на них.

Фактически, таким образом он пытается напомнить "своим людям", что он до сих пор существует как политическая фигура. Ведь за эту часть электората все равно будет битва (ее пытаются взять под себя разные политики, к примеру, тот же Арестович).

Также неудивительно, что Бойко начал использовать для продвижения своих интересов видеоплатформы. Сейчас такие платформы как TikTok или Reels - это хороший способ воздействия на аудиторию. И он значительно дешевле телевидения.

Последнее как политический инструмент в Украине уже сильно просело. Большая ошибка сейчас думать, что интернет у нас - это сугубо для молодежи. Им пользуется большое количество украинцев разных возрастных групп и направлений деятельности.

К тому же, яркий пример реализации такой стратегии - недавние выборы в Румынии. Неизвестный никому кандидат, который даже в социологии не просматривался как какой-то серьезный конкурент, имя которого не замечали другие кандидаты, которые пользовались старыми методами агитации, получил над ними преимущество. Поэтому и старые, и новые политики сейчас идут в TikTok...

Конечно, Россия будет использовать такие инструменты и таких политиков для продвижения российских нарративов в Украине во время и даже после окончания полномасштабной войны. РФ важно во что бы то ни стало сохранить информационное влияние на украинское общество в целом и на политическую жизнь Украины в частности. Более того, таким образом они глобально могут влиять и на Европу.

Именно поэтому одним из итогов окончания войны должно стать полное отсутствие такого влияния России на Украину. Потеряв влияние на Украину и Европу, Россия потеряет свою силу как империя.

Тарас Загородний, управляющий партнер Национальной антикризисной группы