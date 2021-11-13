Кроме этого, Резников будет обязан углубить сотрудничество Украины с США.

Главной задачей нового министра обороны Алексея Резникова должно быть создание базы НАТО на территории нашей страны. Кроме этого, надо также значительно углубить сотрудничество с главным союзником Украины - США.

Об этом в эфире телеканала OBOZREVATEL сказал народный депутат от партии "Слуга народа" Олег Дунда.

"Если мы это выполним, мы обезопасим прежде всего себя от агрессии РФ", – подчеркнул он.

По словам Дунды, практически на протяжении всех лет независимости Украины ее главным стратегическим партнером являются США. В частности, с этой страной был подписан ряд соглашений о сотрудничестве.

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Как считает нардеп, Резников во главе Минобороны должен работать над углублением сотрудничества, производством новых видов вооружения, но самое главное – над созданием в Украине военной базы НАТО. Он добавил, что это вполне возможно сделать без членства в Альянсе, как это было сделано в Катаре.

"Задача Резникова – затянуть Соединенные Штаты в более тесное сотрудничество с Украиной и создать хотя бы одну военную базу НАТО в Украине", – подчеркнул Дунда. По его оценкам, срок, который имеет министр на выполнение этой задачи - "по меньшей мере полгода".

"Мы можем назвать базу как угодно – "центр разведки", "центр переквалификации" и тому подобное, но если там будет, условно, 200-300 солдат НАТО, этого уже будет более чем достаточно, чтобы обезопасить себя от агрессии со стороны РФ", – уверен нардеп.

"Мы не говорим о том, что это быстро нам вернет Донбасс. Но хотя бы мы не будем иметь рисков продвижения агрессора", – отметил он.

Дунда добавил, что в рамках сотрудничества с НАТО Украина могла бы предоставлять странам Европы собственных военных для выполнения ими задач по обороне той или иной страны НАТО.

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Автор: Ирина Погорелая