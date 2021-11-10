Городской голова Чернигова Владислав Атрошенко объяснил, почему евроатлантический курс Украины назвал "фигней".
Как сообщает корреспондент УНИАН, соответствующее сообщение он обнародовал на своей странице в сети Facebook.
По словам Атрошенко, ему утром дали информацию о количестве погибших на Донбассе с Черниговщины – 186 жизней.
"Пока наши ребята гибнут от рук агрессора, политики годами обсуждают вступление Украины в НАТО. Поэтому и реакция была соответствующей", – отметил он.
Также Атрошенко добавил, что позиция по ЕС четкая – "курс Украины в ЕС должен быть неизменным".
Также он призвал не спекулировать на этой теме.
"А для всех политиков, которые спекулируют на подобных вопросах, скажу: Россия – агрессор, Крым и Донбасс – это Украина. Нам надо не мантры про НАТО повторять, а требовать от наших партнеров – из того же НАТО, ООН, ОБСЕ – реальных действий по помощи в безопасности и установлении мира на Донбассе", – подытожил он.
Читайте такжеВ НАТО жестко ответили на истерики Кремля о будущем членстве УкраиныВ комментариях местный общественный активист Александр Тарнавский написал, что порой городского голову Чернигова "заносит, и он не замечает того".
"Рабочие совещания должны проводиться для обсуждения рабочих моментов, а не философии или аналитики политической ситуации в мире. И мэр должен был бы это понимать. Окружение должно об этом напоминать", – отметил он.
Напомним, Владислав Атрошенко во время заседания городского совета 9 ноября сказал, что НАТО в последнее время никого не защитило, на кого нападала Россия.
"Сегодня мы говорим за НАТО: что нам надо вступить в НАТО. Да фигня это все! Это абсолютно неэффективная, как неоднократно удостоверялись, какая-то там... условно говоря... клуб. Кого он защитил в последнее время? На кого нападала либо Америка, либо Россия? Кого защитило НАТО? Никого", – заявил глава Чернигова.