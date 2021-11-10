Чиновник считает, что нужно требовать от партнеров реальных действий по восстановлению мира на Донбассе.

Городской голова Чернигова Владислав Атрошенко объяснил, почему евроатлантический курс Украины назвал "фигней".

Как сообщает корреспондент УНИАН, соответствующее сообщение он обнародовал на своей странице в сети Facebook.

По словам Атрошенко, ему утром дали информацию о количестве погибших на Донбассе с Черниговщины – 186 жизней.

"Пока наши ребята гибнут от рук агрессора, политики годами обсуждают вступление Украины в НАТО. Поэтому и реакция была соответствующей", – отметил он.

Также Атрошенко добавил, что позиция по ЕС четкая – "курс Украины в ЕС должен быть неизменным".

Также он призвал не спекулировать на этой теме.

"А для всех политиков, которые спекулируют на подобных вопросах, скажу: Россия – агрессор, Крым и Донбасс – это Украина. Нам надо не мантры про НАТО повторять, а требовать от наших партнеров – из того же НАТО, ООН, ОБСЕ – реальных действий по помощи в безопасности и установлении мира на Донбассе", – подытожил он.

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"Рабочие совещания должны проводиться для обсуждения рабочих моментов, а не философии или аналитики политической ситуации в мире. И мэр должен был бы это понимать. Окружение должно об этом напоминать", – отметил он.

Напомним, Владислав Атрошенко во время заседания городского совета 9 ноября сказал, что НАТО в последнее время никого не защитило, на кого нападала Россия.

"Сегодня мы говорим за НАТО: что нам надо вступить в НАТО. Да фигня это все! Это абсолютно неэффективная, как неоднократно удостоверялись, какая-то там... условно говоря... клуб. Кого он защитил в последнее время? На кого нападала либо Америка, либо Россия? Кого защитило НАТО? Никого", – заявил глава Чернигова.

Автор: Ирина Синельник