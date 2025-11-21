Чиновник ушел в отставку по собственному желанию.

Заместитель прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Андрей Синюк уволился с должности по собственному желанию.

Об этом сообщила УНИАН пресс-секретарь САП Ольга Постолюк. Она отметила, что 14 ноября Синюк уволен по собственному желанию.

"В соответствии с законодательством Украины руководитель САП не имеет полномочий единолично увольнять своих заместителей. Это полномочие принадлежит исключительно Генеральному прокурору Украины", - сказала она.

При этом она отметила, что в НАБУ продолжается досудебное расследование по факту вероятной утечки информации с ограниченным доступом. также продолжается служебное расследование, начатое руководителем САП.

Синюк, который может быть причастен к утечке данных досудебного расследования НАБУ и САП по масштабной коррупционной схемы в сфере энергетики, которую еще называют "Миндичгейт" и ряде других дел, сказал в комментарии Общественному, что это решение он принял с тем, чтобы избежать каких-либо спекуляций относительно влияния на ход и результаты служебного расследования.

"Во избежание каких-либо спекуляций относительно моего возможного влияния на ход служебного расследования и результаты я принял решение уволиться по собственному желанию", - прокомментировал Синюк.

Коррупция в энергетике

Ранее в СМИ была информация о вероятной причастности Синюка к утечке данных досудебного расследования НАБУ и САП по масштабной коррупционной схеме в сфере энергетики.

Журналист Михаил Ткач отмечал, что Синюк неоднократно встречался с людьми, которые могут быть связаны с Тимуром Миндичем, который фигурирует в деле о коррупционных схемах в сфере энергетики.

Детективы НАБУ подозревают бизнесмена Тимура Миндича в создании преступной организации, "отмывании" средств, полученных преступным путем, а также в незаконном влиянии на бывшего министра обороны Рустема Умерова.

По данным следствия, в течение 2025 года установлены факты преступной деятельности Миндича в сфере энергетики путем оказания влияния на тогдашнего министра энергетики Германа Галущенко, а также в "оборонке" - через влияние на Умерова.

Миндич выехал из Украины 10 ноября, за несколько часов до обысков НАБУ.

