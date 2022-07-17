Президент объяснил чрезвычайную важность завершения проведения конкурсов на избрание руководителей этих антикоррупционных органов.

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает назначение руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры в соответствии с ранее проведенного конкурса и поручил Кабинету министров начать конкурс по отбору директора Национального антикоррупционного бюро Украины.

Об этом глава государства сказал во время вечернего обращения к украинцам.

"Хочу, чтобы меня сегодня услышали и все, от кого зависит чрезвычайно чувствительный вопрос назначения нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Моя позиция как президента Украины - конкурс, который состоялся, должен привести к вполне логичному решению о назначении нового руководителя. Соответствующий человек избран, и от конкурсной комиссии зависит финализация этого решения", - подчеркнул Зеленский.

Также он объяснил, почему этот вопрос такой чувствительный. "Ответ очевиден. Без полноценного руководителя такой институции невозможно и ее полноценное функционирование. Кстати, то же касается и Национального антикоррупционного бюро Украины. Срок полномочий предыдущего руководителя завершился. И должна состояться конкурсная процедура для отбора нового главы НАБУ. Поручил премьер-министру Украины активизировать процесс запуска соответствующего конкурса", - подчеркнул президент.

Он добавил, что работники антикоррупционной инфраструктуры выполняют свои обязанности и в условиях военного положения. "Более того, они участвуют и в обороне нашего государства. В частности, семь работников НАБУ были отмечены государственными наградами после 24 февраля. Однако полный функционал любого государственного органа может использоваться только тогда, когда есть эффективный руководитель. Итак, этот конкурс также чрезвычайно важен", - подчеркнул Зеленский.

Как сообщал УНИАН, согласно рекомендациям Европейской комиссии, Украине после получения статуса кандидата на вступление в ЕС надо совершить отбор и назначить руководителя САП и нового директора НАБУ.

21 декабря 2021 года комиссия утвердила, что детектив НАБУ Александр Клименко получил 246 баллов на занятие должности руководителя САП, а прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк получил 229 баллов для должности заместителя руководителя САП, но члены комиссии трижды не проголосовали за это.

24 декабря комиссия по избранию руководства САП не смогла утвердить результаты конкурса.

Полномочия Артема Сытника на должности директора НАБУ завершились 16 апреля 2022 года.

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