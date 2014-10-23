ОБСЕ объявила о начале регулярных полетов беспилотников в зоне АТО с 24 октября
Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе планирует начать регулярные полеты беспилотников для наблюдения за ситуацией на востоке Украины с 24 октября.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы ОБСЕ.
Сегодня специальная мониторинговая миссия ОБСЕ успешно провела первый полет невооруженных беспилотных летательных аппаратов в присутствии представителей СМИ возле Мариуполя.
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“В пятницу в восточной Украине, при благоприятных погодных условиях начнутся регулярные полеты беспилотников на задачи”, - сказано в сообщении.
Причем отмечается, что беспилотники Schiebel Camcopter® S-100 предоставленные и обслуживаются австрийской компанией Schiebel по контракту с ОБСЕ. Управление ими будет осуществляться с разрешения и под руководством наблюдателей миссии, а полученные данные будут собственностью ОБСЕ и будут предназначаться исключительно для использования наблюдательной миссией.
“Использование миссией беспилотников направлено на поддержку выполнения ее мандата путем дополнительного сбора информации с воздуха”, - сказано в сообщении. Миссия будет продолжать мониторинг общей ситуации с безопасностью в Украине.
Беспилотники будут использоваться и для других задач, согласно мандата наблюдательной миссии, таких как мониторинг и отчетность о соблюдении положений Минских договоренностей. Кроме того, они будут использоваться над территорией к югу от Донецка до Азовского моря, и на востоке в целом до украинско-российской границы и на западе Донбасса - до линии разграничения.
Ранее УНИАН сообщал, что миссия ОБСЕ направила два первые беспилотника на Донетчину.