Миссия ОБСЕ направила два первых беспилотника на Донетчину

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге спикер МИД Украины Евгений Перебыйнис.

«В Донецкую область отправились первые два БПЛА, которые должны осуществить первые полеты уже в ближайшие дни», - сказал Перебыйнис.

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По его словам, в рамках ОБСЕ продолжаются консультации о возможном использовании для потребностей миссии ОБСЕ беспилотных летательных аппаратов Франции, Германии, Италии, России.

Перебыйнис сообщил, что с 20 сентября в Донецкой и Луганской областях находятся 128 членов СММОБСЕ, а к концу октября их количество должно возрасти до 150 человек.