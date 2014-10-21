Миссия ОБСЕ направила два первых беспилотника на Донетчину
17:40, 21 октября 2014Политика
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Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ направила два первых беспилотных летальных аппарата в Донецкую область.
В Донецкую область отправились первые два БПЛА / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге спикер МИД Украины Евгений Перебыйнис.
«В Донецкую область отправились первые два БПЛА, которые должны осуществить первые полеты уже в ближайшие дни», - сказал Перебыйнис.
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По его словам, в рамках ОБСЕ продолжаются консультации о возможном использовании для потребностей миссии ОБСЕ беспилотных летательных аппаратов Франции, Германии, Италии, России.
Перебыйнис сообщил, что с 20 сентября в Донецкой и Луганской областях находятся 128 членов СММОБСЕ, а к концу октября их количество должно возрасти до 150 человек.
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