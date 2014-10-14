Ляшко и его команда спилили деньги киевских пенсионеров и детей

Такое мнение высказал начальник управления по вопросам рекламы КГГА Артем Биденко, комментируя незаконный снос молодчиками в спортивной форме под предводительством лидера Радикальной партии Олега Ляшко нескольких рекламных щитов в Киеве.

По словам Биденко, и городу, и компаниям-владельцам рекламных площадей нанесен материальный и репутационный ущерб, возмещения которого необходимо требовать с правонарушителей в суде. «Только с одного щита Киев получает в бюджет города около 4 тыс гривен ежемесячно. Эти деньги идут в спецфорд, а из него выплачиваются надбавки к пенсиям, финансируются социальные программы, ремонтируются детские сады и т.д. По сути, недополученные с каждого срезанного щита деньги – украдены у киевских пенсионеров и детей. Украдены теми, кто эти щиты снесли», - сказал он.

Помимо этого, по словам специалиста, существуют и непрямые затраты, которые сложно оценить, но они есть. В частности, речь идет о нарушении благоустройства – вытоптаны газоны, нарушены нормы движения, т.к. улицы частично перекрывались во время сноса щитов. «Также городу нанесен репутационный ущерб из-за опасности для горожан. Ведь незаконный демонтаж шестиметровой конструкции создает опасность для пешеходов и водителей, проходящих и проезжающих мимо, детали конструкции могут и на голову упасть», - пояснил Биденко.

Что касается владельцев рекламных конструкций, которые были незаконно демонтированы, то, по словам начальника управления по вопросам рекламы КГГА, здесь финансовые потери гораздо выше. «К тем, кто сносил щиты, необходимо предъявить претензии финансового характера. Один щит как конструкция стоит коммерческим компаниям, которые получили разрешение и поставили их, от 2 тысяч долларов и выше. Плюс, компании продали размещение на этом щите рекламы заказчику и, так как контракт не выполнен, необходимо уплатить штраф рекламодателю. И, естественно, компании понесли репутационные потери, так как клиенты в будущем могут побояться размещаться у пострадавших от такого вандализма», - отметил Артем Биденко.

В любом случае, по его словам, правоохранители зафиксировали факт правонарушения. «К сожалению, город не может потребовать возмещения ущерба напрямую, так как рекламные щиты не являются коммунальной собственностью. Но Киев будет выставлять счета, и предъявлять претензии компаниям – владельцам рекламных площадей, а они, в свою очередь, зеркально будут отправлять эти и свои претензии к тем, кто совершил преступление», - сказал чиновник и добавил, что КГГА будет всячески способствовать и помогать расследованию преступления.

Напомним, как сообщалось ранее, на минувших выходных Олег Ляшко с группой молодых людей в спортивной одежде среди бела дня с помощью автогена и болгарки сносил рекламные щиты, размещенные в Киеве. Некоторые из рекламных конструкций упали на проезжую часть и тротуары города. На большей части спиленных Ляшко и его соратниками биллбордов размещалось изображение клоунов с вилами.