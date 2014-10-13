Bloomberg: Путин отдает Китаю все козыри, в то время как санкции усиливают его конкурента

Об этом пишут Генри Мейер и Евгения Письменная в своей статье, которая называется «Путин отдает Китаю все козыри, в то время как санкции усиливают его конкурента», опубликованной на сайте Bloomberg.com.

Оказавшись в изоляции из-за событий в Украине, Россия полагается на Китай в надежде получить необходимые ей инвестиции, чтобы предотвратить рецессию, рассказали три человека, которые принимают участие в планировании политики, попросившие не называть их имен, поскольку это касается внутренних вопросов. Это означает, что поддавшись давлению Китая, Россия может обеспечить ему привилегированный доступ к двум вещам, которые он хочет больше всего: сырье и современное оружие, сказали двое из этих людей.

Все большая зависимость России от Китая после десятилетий борьбы за контроль над мировым коммунизмом, может в конечном итоге укрепить позиции Китая в Тихоокеанском регионе, ускоряя при этом её экономический спад. Учитывая то, что рубль достиг рекордно низкого уровня, а иностранные инвестиции исчезают, привлекательные китайские деньги могут усилить зависимость России от природных ресурсов и помешать правительству диверсифицировать экономику.

«Теперь, когда Путин отвернулся от Запада и повернулся к Востоку, Китай получает максимальную выгоду от потребностей России», – сказала Маша Липман, независимый московский политолог, которая вместе с бывшим послом США Майклом Макфолом проводила исследования деятельности Путина.

Китай, не теряя времени, заполняет пустоту, образовавшуюся после того как для крупнейших российских заемщиков был закрыт доступ к долговым рынкам США и Европы. Китайская делегация во главе с премьером Ли Кэцяном вчера прилетела в Москву для того, чтобы подписать более 50 соглашений в различных областях, включая энергетику и финансы, по информации государственной телекомпании Центральное телевидение Китая.

«Стратегическое партнерство»

Трехдневный визит «даст новый импульс развитию всестороннего стратегического партнерства между Китаем и Россией», – сказал заместитель министра иностранных дел Чэн Гопин CCTV.

Привязанность России к Китаю говорит о том, что страна никогда еще не была настолько уязвимой с момента распада Советского Союза, который привел к упадку и расколу в обществе, в результате чего появились олигархи, которые часто были не в ладах с государством. В отличие от 1991 г. россияне теперь единодушно поддерживают своего лидера, и благодаря 455 млрд. долл. валютных резервов и золотых запасов страна все еще не обанкротилась, говорит Маша Липман.

«В то время экономика была в гораздо худшем состоянии, но Россия была в гораздо лучшем положении с геополитической точки зрения, поскольку ей оказывали поддержку США и Европа», – сказала Липман. «Теперь, когда Путин предпочел конфронтацию, он остался без союзников. Китай абсолютно не сентиментален, он прагматичен».

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, который ездил вместе с президентом в минувшие выходные, не ответил на звонки на его мобильный телефон и на сообщения с просьбой дать комментарии.

Гонка вооружений

Усиление связей между двумя из пяти постоянных членов Совета Безопасности Организации Объединенных Наций может ощущаться за пределами региона, поскольку Путин собирается удовлетворить военные цели Китая: приобрести передовые технологии.

Россия готовится к подписанию контрактов на поставку ракетных систем С-400 и истребителей Су-35 в соседнее ядерное государство уже в первом квартале следующего года, сказал Василий Кашин, эксперт по Китаю в московском Центре анализа стратегий и технологий. Россия также может поставить в Китай свою новейшую подводную лодку класса «Амур 1650», а также компоненты для такой продукции, как атомные спутники, сказал Кашин.

Это может вызвать гонку обычных вооружений в Восточной Азии, сказал Омар Ламнари, военный аналитик в Stratfor, американской компании, которая занимается анализом геополитических рисков.

«Япония, Тайвань, Филиппины и Вьетнам уже обеспокоены тем, что китайцы наращивают военную мощь, и эти опасения будут только усиливаться, если Китай получит это российское оборудование», – сказал Ламнари по телефону из Остина, штат Техас.

Младший партнер

С-400, которые в настоящее время использует только Россия, помогут Китаю расширить свое влияние на все воздушное пространство Тайваня, в то время как Су-35 позволит китайцам использовать технологии для того, чтобы увеличить свои военно-воздушные силы, сказал Ламнари. Хотя Россия была основным поставщиком оружия для Китая в течение многих десятилетий, до этого времени она не хотела предоставлять свои лучшие системы, поскольку Китай часто использует обратную инженерию для создания конкурентных подделок, увеличивая свой ​​арсенал, сказал он.

Россия долгое время не хотела помогать расширять возможности соседней стране, объем производства которой уже и так в четыре раза больше, а численность населения – почти в 10 раз. Санкции все изменили, и сейчас Путин должен играть роль, к которой он совсем не привык: роль младшего партнера, сказал Федор Лукьянов, глава московского Совета по внешней и оборонной политике, советник правительства.

«Одно дело, когда сближение с Китаем является одним из нескольких вариантов, но совсем другое, когда приходиться полагаться на китайцев по политическим причинам», – сказал Лукьянов. «Россия рискует в конечном итоге оказаться под сильным влиянием Китая».

Даже если в мировом масштабе у него ограниченные возможности, власть Путина остается практически неограниченной в России. Рейтинг одобрения его действий достигают почти 90 %, а уверенность в военной силе достигла пика за все время после распада СССР.

«Эпохальная» сделка

Тем не менее, Китай уже достиг стратегической цели: поставки российского газа. Путин завершил переговоры, длившееся более десяти лет, заключив 30-летнее соглашение на 400 млрд. долл. во время саммита в Китае в мае. Путин назвал эту сделку между подконтрольной государству компанией «Газпром» и китайскими партнерами «эпохальной».

Свидетельством того, какое большое значение Путин уделяет ухаживаниям за Китаем, который осудил санкции, было назначение одного из его союзников, которому он очень доверяет, миллиардера Геннадия Тимченко, главой Российско-китайского делового совета. Об этом он объявил 29 апреля, на следующий день после того как власти США внесли в черный список более десяти компаний, связанных с Тимченко, против которого санкции были введены еще в марте.

«Отношения к китайцами стали более серьезными и доброжелательными» с начала украинского конфликта, сказал предшественник Тимченко в совете Борис Титов, уполномоченный российского правительства по защите прав предпринимателей.

Вопрос крайней необходимости

Расширение торговых связей с Китаем, который в 2011 г. обогнал Германию и стал крупнейшим торговым партнером России, имело огромное значение для России еще до начала сепаратистской войны в Украине, но это стало вопросом крайней необходимости после того как США и Европейский союз закрыли свои рынки долговых обязательств для России, сказал Титов.

До введения санкций Россия жестко контролировала китайские инвестиции, при этом самыми крупными капиталовложениями управляли люди, приближенные к Путину, например, Тимченко.

В прошлом году Китай приобрел 12,5 % акций российского ОАО «Уралкалий», крупнейшего производителя калийных удобрений, и China National Petroleum Corp. согласилась внести предоплату в размере около 70 млрд. долл. для ОАО «Роснефть» в счет сделки на поставку нефти сроком на 25 лет на общую сумму 270 млрд. долл. После этого «Роснефть» подписала десятилетнее соглашение на сумму 85 млрд. долл. с China Petrochemical Corp., а China National Petroleum Corp. приобрела 20-процентную долю в проекте по добыче газа в Арктике у ОАО «НОВАТЭК», при этом сумма не разглашалась.

Во всех этих сделках участвовали люди из ближайшего окружения Путина: председатель «Уралкалия» Сергей Чемезов, который знаком с Путиным как минимум с 1980-х гг., когда они жили по соседству в Дрездене, когда будущий президент был агентом КГБ; «НОВАТЭК» частично принадлежит Тимченко; а «Роснефтью» управляет Игорь Сечин, работающий под руководством Путина уже двадцать лет.

Барьеры сняты

Однако в начале года, когда у компаний появилась острая потребность в деньгах, Россия начала снимать ограничения, предлагая Китаю более обширную сферу для вложения инвестиций, и в то же время, не допуская его к некоторым проектам, связанным с добычей золота, металлов платиновой группы, алмазов и с современными технологиями.

«После начала конфликта в Украине были сняты довольно серьезные барьеры», — сказал Титов.

Похоже, что попытки Путина очаровать Китай оказывают свое воздействие. Китайские государственные СМИ хвалят его за то, как он храбро бросает вызов США. Исследовательский центр Pew провел в июле опрос и выяснил, что 66% китайцев положительно относятся к России, хотя еще год назад этот показатель был равен 49%. Это самая высокая цифра после Вьетнама и самой России. Российское государственное телевидение в прошлом месяце ответило встречной любезностью, обвинив Соединенные Штаты в провоцировании протестов, которые парализовали Гонконг.

Личные связи

Когда Путин в 2000 г. пришел к власти, Россия импортировала китайских товаров менее чем на 1 млрд. долл. в год, а экспортировала почти на 6 млрд. долл., согласно данным, полученным Bloomberg. Такое положительное сальдо со временем превратилось в дефицит, и в прошлом году импорт из Китая достиг рекордных 53 млрд. долл., в то время как экспорт российских товаров составил менее 40 млрд. долл.

Для 62-летнего Путина отношения с Китаем становятся все более личными. Он встречался со своим коллегой Си Цзиньпином девять раз с момента повышения Си в должности в прошлом году.

«Наши отношения лучшие среди мировых держав», – заявил 61-летний Си Цзиньпин московским студентам в марте 2013 г. во время своего первого зарубежного визита в качестве председателя. Эта связь «гарантирует» мир во всем мире, сказал он.

Лидеры двух стран также работают в тандеме, прилагая усилия по сдерживанию доминирования доллара в мировой финансовой системе.

Транзакции в юанях на Московской бирже, которая первой за пределами Китая предложила в ограниченном порядке осуществлять торговые операции в этой валюте, резко выросли на 50 % в сентябре с августа до эквивалента 1,1 млрд. долл., согласно данным биржи. Хотя это все еще крошечная цифра по сравнению с долларово-рублевыми операциями на 367 млрд. долл. в августе, импортеры теперь платят за 8 % всех китайских товаров юанями вместо долларов, в то время как 4 года назад этот показатель был всего 2 %.

Рубли за нефть

Эти объемы будут расти в геометрической прогрессии, если Россия решит, и этот вопрос сейчас обсуждается, принимать оплату в юанях по газовому контракту с «Газпромом» на 400 млрд. долл., по словам четырех высокопоставленных чиновников и руководителей компаний, которые говорили на условиях анонимности.

Китай тоже начинает отходить от долларов в торговле с Россией. Нефтяное подразделение «Газпрома» ОАО «Газпром нефть» начало продавать Китаю нефть за рубли, заявил Путин 2 октября.

Тем не менее, убедить китайцев перевести большую часть их оплаты в рубли является невероятно сложной задачей, после того, как в прошлом квартале рубль упал на 14 % по отношению к доллару, больше всего среди мировых валют, отслеживаемых Bloomberg. Золотовалютные резервы центрального банка сократились более чем на 50 млрд. долл. в этом году, отчасти это вызвано его попытками защитить рубль.

Китайцы остаются, в первую очередь, заинтересованными в сырье, а не в оказании помощи России в диверсификации её экономики, говорит Алексей Маслов, руководитель школы азиатских исследований в Высшей школе экономики в Москве.

Использовать в своих интересах

«Одним из главных приоритетов является диверсификация торговли, потому что 70 % экспорта составляет сырьё», – сказал Маслов. «Мы хотим сократить эту долю, но Китай не заинтересован в этом».

Пока у Китая мало стимулов для удовлетворения желаний России. Хотя Путин рассчитывает, что объем двусторонней торговли увеличится до более чем 100 млрд. долл. в следующем году по сравнению с прошлогодним показателей в 90 млрд. долл., это по-прежнему будет составлять лишь 2 % от мирового объема торговли Китая и пятую часть от американо-китайского товарооборота, сказал Маслов.

Китайцы – жесткие и терпеливые инвесторы, которые чувствуют возрастающую потребность России в деньгах и воздерживаются от крупных приобретений, говорит Маслов. На Китай приходилось всего 2,5 %, или 3 млрд. долл. от общего объема иностранных инвестиций в Россию в прошлом году, сказал он.

«Они получают выгоду от этой ситуации», – сказал Маслов. «Раньше была западная альтернатива, но сейчас ее нет, так что Китай пользуется своим положением, не имея конкурентов».

Культурные различия

По словам правозащитника Титова, одним из барьеров на пути к более близким связям с Китаем являются культурные различия.

Русские привыкли к корпоративному стилю США и Европы, когда адвокаты составляют «железобетонные» контракты, в то время как китайцы не полагаются так сильно на письменные обещания, сказал Титов.

«Мы узнаем много нового, сотрудничая с китайцами», – сказал Титов.

Как бы ни характеризовали стиль работы китайских корпораций, он явно более успешный, чем российский.

В 1979 г., когда Дэн Сяопин начал капитальную перестройку экономики, объем производства Китая составлял 40 % от объема Советской Российской Республики – современной Российской Федерации, по данным исследования, проведенного Центром за европейскую реформу. К 2010 г. эта цифра была в четыре раза больше.

Это несоответствие дает Си Цзиньпину преимущества над Путиным, у которого осталось мало вариантов и которому придется продолжать делать уступки Китаю, по словам Цзя Иэн Чон, профессора политологии в Национальном университете Сингапура.

«Россия важна для Азии только по двум причинам: поставки энергоресурсов и продажа оружия», – сказал Иэн Стори, старший научный сотрудник Института исследований Юго-Восточной Азии в Сингапуре. «И хотя российско-китайские отношения укрепляются, это больше брак по расчету, чем по любви, поскольку обе стороны продолжают подозревать друг друга».